Buffon jr da urlo con la Repubblica Ceca U19: seconda tripletta in 6 giorni!

L'1-0 al 35', segnando sulla ribattuta di un rigore inizialmente da lui stesso fallito, il raddoppio pochi minuti più tardi, al 42', con un chirurgico destro dal limite dell'area, e il tris nella ripresa al 59', 17 giri di lancetta prima di lasciare il campo tra gli applausi: è il match, poi terminato 4-0 contro i pari età dell'Irlanda del Nord e valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, di Louis Thomas Buffon, giovane attaccante del Pisa e figlio della leggenda di Parma e Juventus Gianluigi e di Alena Seredova, che ha scelto di rappresentare la Repubblica Ceca Under 19.