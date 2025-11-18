Buffon jr da urlo con la Repubblica Ceca U19: seconda tripletta in 6 giorni!

L'1-0 al 35', segnando sulla ribattuta di un rigore inizialmente da lui stesso fallito, il raddoppio pochi minuti più tardi, al 42', con un chirurgico destro dal limite dell'area, e il tris nella ripresa al 59', 17 giri di lancetta prima di lasciare il campo tra gli applausi: è il match, poi terminato 4-0 contro i pari età dell'Irlanda del Nord e valido per le qualificazioni ai prossimi Europei di categoria, di Louis Thomas Buffon, giovane attaccante del Pisa e figlio della leggenda di Parma e Juventus Gianluigi e di Alena Seredova, che ha scelto di rappresentare la Repubblica Ceca Under 19.
I numeri di Buffon jr
Per Louis Thomas Buffon, fresco anche di debutto in Serie A in questo primo scorcio di stagione con la maglia del Pisa, si tratta della seconda tripletta in sei giorni, dopo quella della scorsa settimana - condita anche da un assist per Svancara - nel 6-1 inflitto ai pari età dell'Azerbaigian. In quell'occasione il giovane figlio d'arte ha realizzato le reti del 2-0, del 3-0 e quella finale. In mezzo, l'opaca prestazione contro Malta, durante la quale è partito dalla panchina, subentrando nella ripresa senza riuscire né a trovare la via del gol, né a dare la giusta carica alla squadra, in una partita terminata poi con un deludente 2-2.