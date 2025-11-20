Tuttosport.com
Sky acquisisce i diritti di Champions, Europa League e Conference fino al 2031

Anche per il quadriennio 2027/2031 in esclusiva la trasmissione su tutte le piattaforme di 184 delle 203 partite a stagione
2 min
sky champions europa conference
Sky acquisisce i diritti di Champions, Europa League e Conference fino al 2031© EPA
TORINO - I grandi club d’Europa continueranno a giocare su Sky e Now fino al 2031. Sky ha acquisito anche per il quadriennio 2027/2031 i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 184 delle 203 partite a stagione di Uefa Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di Europa League e di Conference League. La Champions League, che nella nuova formula ha incrementato lo spettacolo con più partite, più squadre e più campioni, resterà su Sky e Now fino al 2031, quindi per altri 4 anni, che si aggiungono alla stagione in corso e alla stagione 2026-2027. 

Sky, l'orgoglio di Duilio

Siamo davvero orgogliosi di essere il main partner della Uefa e di poter offrire in esclusiva ai nostri abbonati fino al 2031 i grandi match delle competizioni europee” - commenta Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia. “Il rinnovo di Champions League, Europa League e Conference League conferma tutto il nostro impegno a rendere unica l’offerta sportiva della Casa dello Sport e a garantire ai nostri clienti la migliore esperienza possibile”. 

Si continuerà a giocare 11 mesi su 12, con ben 36 squadre partecipanti alla fase finale, tutte in un girone unico. Sky trasmetterà in esclusiva 184 delle 203 partite di Champions League compresi i Playoff, 189 partite di Europa League e 153 match di Conference League, anche grazie a Diretta Gol, incluse le tre finali, per un totale di 526 match, oltre alla Uefa Super Cup. Sky Sport continuerà così a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa, con la qualità di sempre, un grande racconto editoriale e le migliori tecnologie. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

