Finalmente Pogba, eccolo tra i convocati del Monaco: "Non ha perso visione e tecnica"

Dopo più di due anni, il centrocampista francese si prepara a tornare in campo: possibile chance contro il Rennes
2 min
monacoPogbaConvocato
Finalmente Pogba, eccolo tra i convocati del Monaco: "Non ha perso visione e tecnica" © LAPRESSE

Empoli-Juventus del 3 settembre 2023. Per molti questa sarà una partita come le altre, ma non per Paul Pogba. Quella, infatti, è stata l'ultima presenza in una partita ufficiale del centrocampista francese. Dopo la condonna per doping, lo sconto di pena e due anni di stop, ora si avvicina sempre di più il momento del ritorno in campo. Il Polpo, infatti, è stato convocato dall'allenatore del Monaco per la sfida contro il Rennes. Un passo importante per l'ex Juventus, che comincia ormai a sentire l'odore del campo. L'esordio con la squadra francese arriverà già il 22 novembre? Difficile a dirsi, ma ormai il peggio per lui sembra essere alle spalle.

Monaco, le parole di Pocognoli su Pogba

L'allenatore del Monaco, Pocognoli, in conferenza stampa ha spiegato: "Siamo tutti soddisfatti dell'evoluzione individuale dei nostri giocatori e Paul ne fa ovviamente parte. Ci sono obiettivi che ci siamo posti noi stessi, siamo sulla stessa linea rispetto a questo. Ognuno ha la propria traiettoria, cerchiamo di portarla al massimo livello affinché il collettivo esca vincitore. Ha le qualità per adattarsi a ciò che vogliamo mettere a centrocampo, non ha perso la visione né la tecnica".

I convocati contro il Rennes

In vista della sfida contro il Rennes, in programma sabato 22 novembre alle 19:00, il Monaco ha comunicato la lista dei convocati scelta da Pocognoli:

Portieri: Hradecky, Kohn, Lienard
Difensori: Henrique, Kehrer, Ouattara, Salisu, Teze, Vanderson
Centrocampisti: Akliouche, Cabral, Camara, Coulibaly, Diatta, Golovin, Minamino, Pogba, Zakaria
Attaccanti: Biereth, Michal, Fati, Henikhena

