Zidane prossimo ct della Francia? "Da qui a luglio possono succedere molti imprevisti..."

Quale sarà il futuro della panchina della nazionale francese? La risposta ancora non c'è, ma sono tante le indiscrezioni che portano ad un nome molto importnate. La stampa prova a tirarlo per la giacchetta ma Philippe Diallo , presidente della Federcalcio francese, è irremovibile: "A luglio vedremo". Dopo il prossimo Mondiale , infatti, Didier Deschamps lascerà la guida della nazionale e la federazione transalpina dovrà mettersi a caccia dell'erede. Ancora nessun nome ufficiale, ma l'idea di un campone ex Juve stuzzica tifosi e addetti ai lavori.

"Tutto a suo tempo"

Secondo indiscrezioni, infatti, il nome dovrebbe essere quello di Zinedine Zidane, che non aspetta altro da quando ha lasciato il Real nel 2021. Eppure, interrogato su Zizou, Diallo fa muro: "Non si tratta di creare suspance ma è semplicemente una questione di rispetto verso lo staff attuale. Didier e il suo staff sono in carica da 14 anni, non voglio introdurre elementi che possano turbare la preparazione della nazionale. Vedremo a luglio. Possono accadere molte cose impreviste. Detto ciò, e l'ho già detto, provo una grande ammirazione e rispetto per Zidane, sia per il suo contributo al calcio francese sia per la sua carriera come allenatore, con i titoli che ha conquistato. Ma tutto a suo tempo. Ora prepariamoci per il Mondiale".