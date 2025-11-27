Stati Generali Del Calcio & Le Giornate Professionali dello Sport: il programma di giovedì 27 novembre

Il programma di giovedì

Alle 9 è previsto il talk dedicato all’alimentazione per la pratica sportiva. Interverranno: Elisa Marcheselli, psicoterapeuta, Giulia Governatori, biologa dell’AC Perugia Calcio; Claudio Catalani, dottore e medico sociale dell’S.S. Arezzo e Christian Faffini, dietista.

Alle 10 spazio a un focus che riguarda salute, benessere e il legame con la prestazione sportiva a tutto tondo. A parlare sono, oltre a Claudio Catalani, anche Giuseppe Russo, docente dell’Università di Firenze, Eleonora Ceccarelli, tesoriera e referente del GdL in Psicologia dello Sport, e Anna Lisa Imbriani, Direttrice Scientifica e R&D di Biosys.

Alle 11 è in programma un importante tavolo di discussione a tema calcio femminile, con Gianni Fruzzetti, direttore del Bologna femminile, Silvio Bogliari, D.S. della Baldaccio Bruni Women di Anghiari, Valentina Buttini, Responsabile Settore Femminile Carrarese Calcio 1908, e Sofia Bala, arbitro della Sezione di Arezzo. Dalle 12 si esplorerà il tema dell’AI e le nuove regole che essa ha portato e porterà nello sport: parola a Elisa Stocchi, delegata F.G.I. (Federginnastica Italiana), Leonardo Bigliazzi, Direttore creativo, scrittore e autore, e Sandro Sarri, Presidente della Sezione AIA di Arezzo.

Si ripartirà, dalle ore 16, con un approfondimento su ricerca e analisi circa il rapporto nel passaggio dall’analogico al digitale, dal calciomercato alle nuove tattiche in campo. Speaker di questo incontro sono Mario Savo, presidente AIAPC (Associazione Italiana Analisti di Performance) e Massimiliano Magi, Consigliere provinciale AIAC di Arezzo.

Ore 17 l’appuntamento con il presidente del S.S. Arezzo Guglielmo Manzo: presenti Federico Scapecchi, assessore allo sport della città di Arezzo, l’avvocato Federico Orso, Umberto Cungi, fiduciario Regionale Impianti Sportivi (L.N.D. Toscana), Riccardo Cefarelli, Head of Project presso GAU ARENA, e Alberto Melis, delegato CONI di Arezzo per parlare di rinnovamento e adeguamento delle infrastrutture.

Chiude la giornata un talk che riguarderà il grado di attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale e all’economia circolare, che si svolgerà alle 18, a cura di Roberto Tiezzi, Presidente dell’Ordine dei commercialisti di Arezzo e Roberto Carnevali, Co-fondatore di Ambiente e Salute.