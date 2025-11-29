"Chi vive d’amore. Il Cannoniere": sport, vita e sogno

ROMA - Fermarsi alla copertina di un libro è sempre un errore imperdonabile, eppure ci sono delle immagini che sono già un preludio iconico. È il caso di “Chi vive d’amore. Il Cannoniere”, edizioni Minerva: un’immagine volutamente evocativa, un ragazzo che sale le scale che lo condurranno a un campo di calcio, alla sua vita da sportivo, al suo sogno. La maglia che indossa è quella della Nazionale, il nove sulle spalle è quello del bomber e il nome del protagonista è Paolino. Difficile, impossibile, non pensare subito a Pablito Rossi. La prefazione affidata a Federica Cappelletti Rossi, moglie del campione del Mondo e presidente della Divisione Serie A Femminile della Figc, lo conferma. Qui le affinità però si fermano e inizia un romanzo di formazione che segue le vicende, complesse e dolorose, che intersecano sport e vita, prove da superare e affetti da riscoprire. Famiglia e amicizia: valori su cui costruire un percorso di rinascita. La penna giornalistica di Massimo Proietto, vicedirettore di RaiSport, e quella artistica del poeta Antonio Barracato hanno dato vita a una potente visione dello sport come veicolo di riscatto. Il libro sarà presentato giovedì prossimo alle 18 al Palazzo Senatorio in piazza del Campidoglio.

1. Come è nata l’idea di un libro a quattro mani e come si è sviluppata la vostra scrittura insieme?

Nasce da un incontro umano prima ancora che professionale. Io e Antonio Barracato veniamo da mondi diversi: lui dalla poesia e dalla letteratura, io dal giornalismo e dallo sport. Ci siamo trovati uniti dal desiderio di raccontare una storia che avesse il respiro della vita, capace di parlare al cuore delle persone. La scrittura a quattro mani è stata un vero dialogo: ognuno portava il suo linguaggio, il suo ritmo, la sua sensibilità. Antonio ha una parola più lirica, più evocativa; io ho portato l’esperienza della cronaca, la concretezza del racconto. Ci siamo alternati, completati, corretti, ma soprattutto ascoltati.

Scrivere insieme è stato come giocare in coppia: non esiste competizione, ma armonia. Ciascuno conosce i movimenti dell’altro, sa quando passare la palla e quando andare in rete. Il risultato è un romanzo che respira a due voci, ma con un unico battito.



2. Quali legami esistono tra sport, vita e sogno?

Sono legami indissolubili. Lo sport è una metafora della vita: ci insegna la fatica, la disciplina, la lealtà, il valore del sacrificio. E al tempo stesso alimenta il sogno, quella parte di noi che non si arrende alla realtà e continua a credere nell’impossibile. Nel romanzo Paolino cresce proprio dentro questa alchimia: il campo da gioco diventa il luogo in cui si misura con se stesso, ma anche con le sue paure e le sue speranze.

Nella vita reale funziona allo stesso modo. Senza sogno, lo sport si svuota; senza vita, il sogno resta astratto. Quando le tre cose si tengono insieme – il lavoro quotidiano, la passione e la visione – allora nascono le vere storie di riscatto. E non importa se sei un calciatore, un giornalista o un semplice appassionato: la regola è la stessa, la partita è la vita.



3. Paolo Rossi fonte d’ispirazione. Perché proprio Pablito?

Perché Paolo Rossi rappresenta esattamente i valori che volevamo raccontare: talento, umiltà, riscatto. È stato un campione che ha saputo vincere dopo aver conosciuto la caduta, e lo ha fatto senza mai perdere la misura e la gentilezza. In lui c’era l’essenza del calcio come lo intendiamo noi: un gioco di intelligenza, di cuore e di umanità.

Federica Cappelletti, che ha scritto la prefazione, conosce profondamente quell’universo. Le sue parole hanno dato al romanzo un respiro più grande, perché ricordano che dietro ogni grande sportivo c’è una persona, con i suoi sogni, le sue paure e la sua forza. Pablito è l’emblema di chi “vive d’amore”: un uomo che ha fatto della passione la propria identità, lasciando un’eredità morale prima ancora che sportiva.



4. Talento, impegno, valori e famiglia: cosa pesa di più nella carriera di un calciatore?

Tutti contano, ma se dovessi scegliere direi i valori e la famiglia. Il talento è un dono, l’impegno è il modo per onorarlo, ma senza radici tutto si perde. Nel romanzo, come nella vita, la vera forza di Paolino nasce dall’amore dei genitori, dagli insegnamenti che restano anche dopo la perdita, e da quelle figure che diventano la sua nuova famiglia: i frati, gli amici, gli educatori. È da lì che impara la disciplina, la lealtà, la gratitudine.

Un calciatore può segnare cento gol, ma se dimentica da dove è partito smette di essere un esempio. La famiglia e i valori sono la bussola che ti tiene in rotta quando il successo rischia di farti perdere l’orientamento. Il calcio può dare fama, ma solo l’umanità ti fa restare.

