Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Album Calciatori Panini 25/26, in regalo il 5 dicembre in edicola con Tuttosport

Una giornata speciale per chi ama il calcio e le sue storie. Tutti i dettagli sull'iniziativa e sulla "sorpresa" che troverete in edicola con il quotidiano
1 min
Album Calciatori Panini 25/26, in regalo il 5 dicembre in edicola con Tuttosport
Venerdì 5 dicembre insieme a Tuttosport in edicola troverai in regalo l’Album dei Calciatori Panini 2025-2026, icona intramontabile per ogni collezionista. E quest’anno c’è una sorpresa in più: all’interno dell’album troverai 6 card esclusive, in modo del tutto casuale, per iniziare subito la tua raccolta. Si apre così la stagione dei collezionisti: pagine da riempire, card da trovare, squadre da completare e scambi da fare con amici e compagni. Segna la data e non perdere questo appuntamento unico: il 5 dicembre l’Album Panini ti aspetta in edicola con Tuttosport!

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS