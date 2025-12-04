"Francia miglior campionato al mondo, ecco perché". L'ex Juve snobba la Serie A. E c'entra Pogba

Dopo 78 partite, 7 gol e 7 assist, la scorsa estate Tim Weah ha lasciato la Juve ed è tornato in Francia. Un trasferimento tormentato, fatto di botta e risposta sui social e in conferenza ma che alla fine ha portato il classe 2000 al Marsiglia di De Zerbi in prestito con obbligo di riscatto . Per lui fin qui 15 presenze con la maglia della squadra francese, condite da 2 gol e 2 assist. Venerdì alle 21:00 Tim si prepara a sfidare il Lille , sua ex squadra, e in vista dell'incontro è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Ex Juve, Weah elogia la Ligue 1... e Pogba

Weah non sembra essersi pentito di aver lasciato la Juventus, e anzi è ben felice del trasferimento in Francia: "La Ligue 1 è il campionato con più talenti al mondo. Le partite sono interessanti da guardare, è calcio vero. È molto serrato al vertice, ed è quello che si vuole in un campionato. Sono molto contento di essere in Ligue 1, mi ha fatto molto bene. Amo il calcio, giocare ogni fine settimana. Quando giochiamo a Lens, l'energia dei tifosi è incredibile, e anche a Nizza, anche se la situazione è difficile per loro in questo momento. Possiamo fare grandi cose con il Marsiglia. La Francia è il posto dove si creano le stelle. Devi passare attraverso tutto questo per diventare una stella. Quando guardi Mbappé, Dembélé o Pogba, che è arrivato da Le Havre ed è diventato uno dei migliori centrocampisti di tutti i tempi... Devi passare attraverso tutto questo. La Ligue 1 è il miglior campionato del mondo".

"Il Mondiale negli USA è un sogno"

La prossima estate Weah avrà l'opportunità di partecipare al Mondiale 2026, che verrà giocato a "casa sua", gli Stati Uniti. "È un sogno - ha ammesso -. Ne ho già giocato uno, ma è diverso perché sarà in casa, ci saranno tutta la mia famiglia e i miei amici, è un enorme motivo di orgoglio. Non capita tutti i giorni di giocare una Coppa del Mondo in casa. Come squadra, siamo molto orgogliosi, dobbiamo dare tutto per vincere questa Coppa del Mondo. Nella mia mente, potremmo essere la squadra peggiore, non mi interessa. Se mi dico che vogliamo vincere, ci proveremo".