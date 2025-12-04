Heysel, 40 anni dalla tragedia. Ferrero e il ricordo alla Camera: "Trauma per tutto il mondo"

Il 29 maggio 1985 è una di quelle date che rimarrà per sempre impressa nella mente dei tifosi della Juventus e di tutto lo sport italiano. Quel giorno, poco prima della finale di Coppa dei Campionai tra Juventus e Liverpool allo Stadio Heysel di Bruxelles, morirono 39 persone e più di 600 rimasero ferite . Intervenuto nel corso dell'evento "Quella notte all'Heysel e la manutenzione della memoria" alla Camera, il presidente della Juventus Gianluca Ferrero ha detto: "Doveva essere una giornata di festa, invece si è trasformata in trauma per tutto il mondo dello sport . I traumi vanno metabolizzati".

Ferrero: "La volontà della Juve: memoria e sicurezza"

"La volontà della Juventus si è espressa in due modi - ha continuato il presidente bianconero -, con la memoria e la sicurezza. Abbiamo fatto tante cose per mantenere il ricordo di queste persone e di questo evento vicino ai nostri cuori. E poi la sicurezza, che potete vedere allo stadio con tutto quello che abbiamo costruito e investito per fare in modo che mai più si verifichino eventi di questo genere. Tutti gli anni ci riuniamo in una piazza dedicata alle vittime. Nel 2005 abbiamo inaugurato una stele coi nomi delle vittime nella vecchia sede. A fianco di quella attuale abbiamo inaugurato un monumento che deve ricordare in maniera permanente le vittime. Abbiamo avuto un momento di commemorazione quando abbiamo inaugurato lo stadio, e anche nel museo abbiamo due momenti che ricordano le vittime".

Coni, Bonfiglio: "Quel giorno lo sport venne sconfitto"

Il presidente del Coni, Luciano Bonfiglio, ha aggiunto: "Quello non fu solo un giorno in cui si disputò un'importante finale, fu il giorno in cui lo sport, all'improvviso, venne sconfitto, violato nella sua identità autentica. Fu il giorno in cui 39 vite vennero portate via. Ricordare quella notte significa ribadire che la memoria è un dovere civile e morale. La memoria va convalidata tutti i giorni come baluardo e doveroso ricordo di chi non c'è più. L'associazione delle vittime dell'Heysel e il presidente Lorentini meritano tantissima riconoscenza. La loro presenza è un patrimonio che appartiene a tutto il Paese. Lo sport è un linguaggio universale, questa forza va custodita e irrorata ogni giorno, con il nostro comportamento e quello dei campioni, non solo in gara ma nella vita di tutti i giorni. Le persone meritano rispetto e tutti noi dobbiamo impegnarci affinché questo rispetto venga sempre più compreso, condiviso e attuato quotidianamente. A partire da Milano-Cortina, che rappresenta un'opportunità straordinaria per radicare questa cultura sportiva sull'etica, l'inclusione e la responsabilità. A nome del Coni, ribadisco l'impegno a promuovere questa visione dello sport, di una crescita consapevole e rispettosa".