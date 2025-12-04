Tuttosport.com
"Pogba lucido, ascolta il suo corpo. Non è stato facile ma..."

L'allenatore del Monaco sulle condizioni fisiche dell'ex Juventus che a gennaio ritroverà i bianconeri
3 min
monacoPogbaPocognoli
"Pogba lucido, ascolta il suo corpo. Non è stato facile ma..."© EPA

Il Monaco è reduce da un'importante vittoria per 1-0 contro il Psg, che ha permesso alla formazione monegasca di salire a quota 23 punti, in settima posizione in Ligue 1. Ora la squadra francese si prepara a sfidare il Brest, match in programma venerdì alle 19:00 e alla vigilia della partita l'allenatore Pocognoli è quindi intervenuto in conferenza stampa: "Era importante dare un po' di fiducia. Questa vittoria contro il PSG avrà senso se giocheremo bene contro il Brest e vinceremo. Dimostrerebbe che sappiamo come farlo contro una delle migliori squadre d'Europa. Non c'è nessun segreto, i giocatori hanno lavorato insieme. Ora dobbiamo farlo ogni settimana e se ci riusciremo, avremo una stagione davvero buona!".

Monaco, Pocognoli esalta Pogba: "Sta dando il 100%"

Il Monaco nel 2026 sfiderà anche la Juventus in Champions League, match in cui i bianconeri si ritroveranno ad affrontare una loro vecchia conoscenza: Paul Pogba (secondo Weah è tra i migliori centrocampisti della storia). Sul Polpo Pocognoli ha detto: "Si è allenato senza sosta. Sta dando il 100%, senza risparmiarsi. C'è ancora del lavoro da fare sulla sua forma fisica di base, ma è normale perché dipende dalla partita. Tutto sta andando bene; la sua prestazione contro il PSG è stata in linea con quanto stavamo lavorando. Dovremo iniziare ad aumentare gradualmente il suo minutaggio. Ma è lo stesso per ogni giocatore; dobbiamo pensare prima alla squadra per vedere cosa può dare in campo".

"Pogba ha bisogno di tempo per essere titolare"

"Contro il Paris, quando è entrato, eravamo in vantaggio per 1-0 in 10 contro 11. Non è stato facile, ma era la soluzione migliore date le sue qualità, la sua esperienza e il lavoro svolto in allenamento. Quindi è stata una scelta logica. Ha ancora bisogno di un po' di tempo prima di essere titolare, ma quando lo sentiremo pronto, potremo fare un ulteriore passo avanti. In ogni caso, è molto lucido, obiettivo e positivo. Questo è importante, ed è per questo che ha potuto giocare, perché dimostra grande carattere. Ascolta il suo corpo e tutto ciò che stiamo mettendo in atto; è tutto positivo", ha concluso l'allenatore del Monaco.

