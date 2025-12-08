Arbitro minorenne aggredito in Puglia, altro episodio shock. L'Aia: "Siamo soli"

Ancora un'aggressione a un arbitro minorenne. E' la stessa Aia a denunciare l'ennesimo episodio di violenza questa volta ai danni di Nicola, direttore di gara di 15 anni in Puglia per la gara del Campionato Under 16 Ginosa-Hellas Laterza, a pochi giorni da quello analogo avvenuto in Calabria. "È inaccettabile che la violenza continui a colpire giovani impegnati a far rispettare le regole e che l'AIA sia, di fatto, sola nel contrastare questa deriva - scrive l'Associazione italiana arbitri in una nota -. Pur confidando che la giustizia ordinaria agirà secondo i propri tempi, l'Aia richiama istituzioni sportive, società e famiglie a un'assunzione immediata di responsabilità, con risposte dure e tempestive, prima che si verifichino conseguenze ancora più gravi".