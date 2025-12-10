Pogba imprenditore, l’ex Juve entra nel mondo delle corse dei cammelli: "Nuovo capitolo, stessa energia"

C'è chi ama i cavalli e l'ippica come Allegri e chi invece i cammelli. E a entrare in questo nuovo mondo è proprio un figlioccio di Max: Paul Pogba, che è da poco rientrato a giocare con il Monaco dopo lunghissimi mesi di sofferenza. Il centrocampista francese ha sorpreso i tifosi annunciando sui propri canali social un nuovo e inatteso capitolo della sua carriera extracalcistica: è infatti diventato azionista e ambasciatore della squadra saudita di corse di cammelli Al-Haboob, il primo team professionistico di uno sport radicatissimo e molto seguito in Medio Oriente.
Pogba e i cammelli, l'annuncio social
L’ex giocatore della Juventus, ora al Monaco, ha spiegato che il suo obiettivo è quello di "creare il primo campionato professionistico di corse di cammelli a livello internazionale", aprendo la strada a un’evoluzione globale di una disciplina tradizionale ma in forte crescita. Pogba si è dichiarato "estremamente entusiasta di collaborare con Al-Haboob", sottolineando la volontà di contribuire allo sviluppo dello sport anche fuori dal campo da calcio. In un post particolarmente celebrativo, il francese ha condiviso con i fan la sua visione sui social: "Nuovo capitolo, stessa energia. Orgoglioso di far parte di un momento sportivo storico unendomi al team di corse di cammelli Al Haboob come azionista e ambasciatore. Scriviamo la storia insieme!".