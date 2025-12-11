Due giorni di spettacolo, tecnica e adrenalina pura per un evento dedicato al calcio 8 nazionale e internazionale: l’evento dedicato alle nazionali vedrà in campo Italia, Macedonia, Serbia e Romania mentre quello dedicato ai club avrà protagoniste Inter, Lazio, Roma e Treviso.

Sul fronte delle Nazionali, la manifestazione ospiterà il meglio del calcio 8 con in campo giocatori simbolo del grande calcio come: Davide Moscardelli, Amato Ciciretti, Alessio Cerci, Gaetano D’Agostino, Goran Pandev e molti altri.

In programma anche una sfida speciale tra le vecchie glorie over 50 del futsal e la Nazionale Giornalisti (capitanata da Fabrizio Angeli con Serena Scorzoni, Alessandro Lattanzi e Alessandro Fresilli tutti di Rainews24, Lorenzo Ottolenghi di Rai Cultura, Marco Incagnola di Sport & Salute, Pasquale Pellicone di “AlaNews”, Stefano Sandrucci di “Mi Manda Rai3”, Clara Habte della “Rete NoBavaglio” e Gabriele Caruba “Rai”).

“La Confederation Cup - ha affermato il presidente Andrea Montemurro - rappresenta un momento fondamentale nel percorso di crescita della Confederazione Calcistica Italiana. Questo evento (che porterà a Roma club storici come Inter, Lazio, Roma e Treviso e le nazionali di Italia, Macedonia, Serbia e Romania) è la dimostrazione concreta della forza e della credibilità del progetto che ha degli sviluppi futuri che sveleremo nel prossimo periodo. La Confederation Cup non è solo sport e spettacolo, ma anche un messaggio di unità, inclusione e passione: vogliamo celebrare il calcio in tutte le sue espressioni, valorizzando atleti, tecnici e tifosi che condividono l’amore per questo gioco straordinario. Roma sarà il palcoscenico ideale per raccontare un’unica passione e mille modi di viverla”.

La Confederation Cup è il terzo grande evento della Confederazione Calcistica Italiana che solo sei mesi fa ha tenuto la sua assemblea costitutiva dando vita ad un movimento di oltre 60.000 atleti. Importanti anche i risultati raggiunti con la vittoria della Nations League a Giugno e la conquista del secondo posto mondiale in Brasile.