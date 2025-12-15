Tuttosport.com
Cancelo, furia in aereo e cellulare preso di forza ma...: l'ex Juve diventa virale

Momenti di tensione su un volo con l'ex giocatore della Juventus protagonista di un alterco che però...
2 min
Joao Cancelo
Cancelo, furia in aereo e cellulare preso di forza ma...: l'ex Juve diventa virale

Un video diventato virale sui social mostra João Cancelo protagonista di un acceso alterco a bordo di un aereo. Il terzino portoghese, oggi all’Al Hilal di Simone Inzaghi ed ex di Inter, Juventus, Manchester City e Barcellona, è stato ripreso mentre si confronta aspramente un passeggero che lo stava filmando senza consenso. Nel filmato si vede Cancelo alzarsi dal proprio posto e percorrere il corridoio del velivolo visibilmente contrariato, gesticolando in modo aggressivo e rivolgendosi a un uomo seduto poco più avanti.

Ma in verità...

Sui social e sul web si legge che alla base della reazione del calciatore ci sarebbe un commento provocatorio, oltre alla ripresa non autorizzata, che avrebbe fatto scattare la sua rabbia...peccato che sia tutto parte di uno scherzo. Infatti a riprendere Cancelo non è stato un passeggero qualunque ma il suo compagno di squadra Ali Al Bulayhi! I due poco prima ridevano e scherzavano: "Perchè registri sempre tanti video?" chiede Al Bulayhi, risposta dell'ex bianconero: "Perché ho bisogno di fare soldi". E poi, sempre Cancelo, scherzando sulla città Natale di Al Bulayhi ovvero Najran: "A quanto pare lì Uber Eats funziona ancora con i cammelli".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

