Dani Alves compra una squadra... e ci gioca: l'ultimo scenario dopo il "patto con Dio"

Da predicatore a nuovamente calciatore?

Dani Alves sta infatti valutando la possibilità di giocare per i lusitani per sei mesi, anni dopo aver appeso gli scarpini al chiodo a causa dei problemi legali che lo hanno portato alla prigione solo un paio di anni fa.

Dani Alves è tornato di recente a far parlare di sé quando si è diffusa la notizia della sua nuova vita da predicatore e sarebbe determinato a tornare allo sport a 42 anni per la squadra di cui è proprietario. L'ex nazionale verdeoro ha smesso di giocare nel gennaio 2023, quando è stato accusato di violenza sessuale e processato in Spagna. Dopo la sua assoluzione da parte dei tribunali spagnoli lo scorso marzo, il brasiliano vorrebbe ritirarsi dal calcio giocato non prima di aver indossato di nuovo gli scarpini.