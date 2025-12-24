"Per Elisa": Ajax, il dramma della stella. Mark e la fidanzata uccisa, il ricordo nello stadio

Momento di grande commozione per Mark Verkuijl, che nel pre partita della sfida tra il Jong Ajax (la seconda squadra dell'Ajax) e l'RKC Waalwijk ha ricordato Elisa, la sua fidanzata scomparsa in un incidente stradale lo scorso 18 dicembre. La giovane di 21 anni è stata investita mentre stava correndo e nonostante l'intervento dei soccorsi è poi deceduta in ospedale a seguito delle numerose ferite. Alla guida dell'auto c'era una donna di 54 anni, che non si è fermata per prestarle aiuto ma è stata poi identificata dalla polizia olandese.
Il ricordo dell'Ajax e dello stadio
L'Ajax ha quindi deciso di renderle omaggio ricordando la giovane prima del fischio d'inizio della sfida di Eerste Divisie contro l'RKC Waalwijk. Mark è sceso in campo con in mano una maglia commemorativa con il nome di Elisa, incapace di contenere le lacrime e sorretto dai suoi compagni di squadra. Per lei anche un minuto di silenzio e una fascia nera al braccio. Per ricordarla, poi, i tifosi sugli spalti al 21' minuto hanno fatto partire un grande applauso.