Dembélé trionfa ai Globe Soccer Awards! Dal Psg e Luis Enrique a CR7 e Djokovic: ecco tutti i premi

A Dubai ha avuto luogo la sedicesima edizione dei Globe Soccer Awards , cerimonia che premia i migliori esponenti del mondo del calcio internazionale e non solo. A vincere il premio di "Miglior giocatore" è stato l'attaccante del PSG Ousmane Dembele , vincitore anche del Pallone d'Oro. Ma la formazione francese ha fatto incetta di premi, da Vitinha e Douè fino a Luis Enrique e Al Khelaifi . Delusione per l'Italia e gli "italiani", che non ha vinto nessuno dei tanti premi per cui era in corsa. Maresca ha infatti perso nella categoria "Miglior allenatore", Yildiz nella categoria "Miglior giocatore emergente" e la Juventus Women per il "Miglior club femminile".

Le parole di Ronaldo: "Dura continuare a giocare"

Protagonista di serata anche Cristiano Ronaldo, che è stato premiato come "Miglior giocatore del Medio Oriente". L'ex Juventus ha anche premiato il tennista Novak Djokovic per la categoria "Globe Sports Awards" e poi ha parlato del suo futuro. "È dura continuare a giocare - ha detto l'attaccante portoghese - ma ho ancora la passione e la motivazione per farlo. Non importa dove, se in Medio Oriente o in Europa, voglio sempre vincere altri trofei e arrivare alla cifra che tutti sapete. E sono sicuro che, se non ci saranno infortuni, ci arriverà".

Premiato anche Pogba

Tra i tanti giocatori premiati c'è anche Paul Pogba, che ha vinto il "Comeback Award". L'ex centrocampista della Juventus dopo la lunga squalifica per doping ha firmato con il Monaco, con cui ha già collezionato tre presenze in Ligue 1. Per rivederlo nella migliore delle condizioni servirà ancora del tempo, ma il Polpo è finalmente tornato in campo, per la gioia di tutti i suoi sostenitori.