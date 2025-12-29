Fuorigioco, Infantino anticipa la rivoluzione: "Solo con l'attaccante oltre il difensore"

"Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere". A dirlo è Gianni Infantino, intervenuto dal palco del World Sport Summit, la prima edizione della kermesse dedicata agli attori dello sport mondiale che ha aperto i cancelli il 29 dicembre a Dubai e in programma fino a martedì 30. Il presidente della Fifa ha risposto sul futuro del calcio, facendo chiarezza sulle possibili modifiche alle regole di gioco tra cui quella che disciplina la posizione del fuorigioco. Modifiche dettate dalla necessità di supportare la direzione arbitrale con tecnologie Var più avanzate nonché dalla visione di un calcio "più offensivo e attraente". Così Infantino: "Stiamo migliorando continuamente il Var con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta - ha dichiarato - . Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente".
Infantino: "Offside se attaccante davanti al difensore"
E proprio la modifica del fuorigioco, noto tormentone Fifa rilanciato a più riprese negli anni passati, è la (vecchia) nuova via per rinnovare il calcio. Ma non solo. Infantino ha inoltre ricordato la necessità di intervenire sulle interruzioni di gioco. "Consideriamo la regola del fuorigioco , che si è evoluta nel corso degli anni, imponendo all'attaccante di posizionarsi dietro il difensore, in linea con il difensore: forse in futuro dovrà essere completamente davanti per essere in fuorigioco. Stiamo anche valutando misure per evitare perdite di tempo - ha aggiunto - . È importante che il gioco scorra nel modo giusto, quindi le interruzioni devono essere ridotte al minimo", conclude il numero uno del calcio mondiale".
Fuorigioco: cosa prevede la regola vigente
Stando a quanto riportato dall'edizione in vigore 2025 dell'Associazione Italiana Arbitri in materia di posizione di fuorigioco (altro tema è l'infrazione), "Un calciatore si trova in posizione di fuorigioco se:
- Una qualsiasi parte della testa, del corpo o dei piedi è nella metà avversaria del terreno di gioco (esclusa la linea mediana) e
- Una qualsiasi parte della testa, del corpo o dei piedi è più vicina alla linea di porta avversaria rispetto sia al pallone, sia al penultimo avversario.
Le mani e le braccia di tutti i calciatori, inclusi i portieri, non sono da considerare. Al fine di determinare una posizione di fuorigioco, il limite superiore del braccio coincide con la parte inferiore dell’ascella.
Un calciatore non si trova in posizione di fuorigioco se si trova in linea con:
- Il penultimo avversario oppure
- Gli ultimi due avversari"