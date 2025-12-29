Fuorigioco, Infantino anticipa la rivoluzione: "Solo con l'attaccante oltre il difensore"

"Anni fa abbiamo introdotto il Var per rendere il calcio più equo, per dare all'arbitro l'opportunità di correggere un errore che milioni e milioni di persone a casa o persino allo stadio avrebbero potuto vedere". A dirlo è Gianni Infantino, intervenuto dal palco del World Sport Summit, la prima edizione della kermesse dedicata agli attori dello sport mondiale che ha aperto i cancelli il 29 dicembre a Dubai e in programma fino a martedì 30. Il presidente della Fifa ha risposto sul futuro del calcio, facendo chiarezza sulle possibili modifiche alle regole di gioco tra cui quella che disciplina la posizione del fuorigioco. Modifiche dettate dalla necessità di supportare la direzione arbitrale con tecnologie Var più avanzate nonché dalla visione di un calcio "più offensivo e attraente". Così Infantino: "Stiamo migliorando continuamente il Var con una tecnologia sempre più avanzata per aiutare gli arbitri a prendere la decisione giusta - ha dichiarato - . Continuiamo a esaminare le regole, chiedendoci come possiamo rendere il gioco più offensivo, più attraente".