“Su Allegri zero dubbi, guai a sottovalutare la Juve. Se sta bene Bremer è il più forte”

"Bremer? Il miglior difensore della Serie A"

Qualcuno intanto nella Capitale ha già ribattezzato Wesley il nuovo Cafu: cosa risponde? «Che Wesley è un grande giocatore: sono felice di vedere che sta andando forte. In questi mesi è subito diventato un elemento importantissimo per la Roma, ma non mi sorprende. Lo conosco bene ed è uno che sulla fascia fa la differenza». Passiamo alla Juve: questo Bremer può riconquistare la Seleção? «Gleison è un grandissimo giocatore: se sta bene, è il miglior difensore della A. Sono contento che ora è tornato protagonista, lasciandosi alle spalle gli infortuni. Se lo merita e penso che possa dare una mano anche alla Nazionale, ma a questo ci pensa Carlo Ancelotti». Uno che lei conosce bene. Insieme avete vinto tutto al Milan: è l’uomo giusto per riportare in Brasile la Coppa del Mondo? «Ancelotti è un allenatore bravissimo, so bene il suo valore. Speriamo che possa vincere il Mondiale: sarebbe anche ora. Sono passati troppi anni dall’ultima volta (era il 2002 a Yokohama con Cafu capitano, ndr)». Un’ultima cosa: si parla del gioiellino brasiliano Rayan per il Milan. Lo vede pronto per la Serie A? «Con lui vado sul sicuro. Può essere valido per qualsiasi grande squadra italiana. Rayan è un talento fantastico. Ha tanta qualità ed è rapido nell’uno contro uno: sa giocare a calcio, ma vede anche la porta. Ha solo 19 anni e può diventare davvero un grande calciatore. Ruolo? Davanti con la fantasia che ha può fare sia la prima sia la seconda punta. Dipende dagli allenatori».