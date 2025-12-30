Del Piero e l'intervista a Baggio: "Io bimbo, lui campione". Poi l'analisi Italia: "Non c'è..."

DUBAI (Emirati Arabi) - Alessandro Del Piero che intervista Roberto Baggio. È successo a Dubai in occasione del World Sports Summit con il "Divin Codino" che, dopo aver assistito alla finale di Supercoppa a Riad è volato negli Emirati dove ha sostenuto una lunga chiacchierata con l'altra grande leggenda bianconera. Del Piero - prima di cominciare la conversazione - ha raccontato un aneddoto di quando i due giocavano insieme nella Juventus: "Parlavamo in dialetto veneto. Eravamo quasi vicini di casa ma io ero un bimbo e lui il campione assoluto". Poi, lascia la parola a Baggio, che parte dalla terribile notte del 20 giugno 2024, il giorno della rapina subita in casa: "La gente si chiedeva dove fossi finito ma alla fine della carriera sentivo il bisogno di vivere in modo semplice, vicino alla mia famiglia e alla mia terra. Poi, recentemente, c’è stato un episodio molto duro. Parlo della rapina in casa subita da sei persone nel 2024: ha stravolto il mio modo di vedere le cose. In quei mesi è nato in me il desiderio di raccontare di più alla mia famiglia e ai miei figli. Dovevano sapere chi ero davvero, ed è per questo che oggi siamo qui insieme: è “colpa” di Valentina, mia figlia. Questa esperienza ci ha uniti ancora di più, condividiamo tante cose che danno nuova energia al nostro rapporto. Fare il genitore è il compito più difficile, si sbaglia spesso, ma l’amore per la famiglia viene sempre fuori".
Valentina: "Abbiamo iniziato a cambiare"
Presente all'evento anche la figlia Valentina che ha parlato del suo ruolo nella comunicazione e nei social del padre ritornando ancora al brutto momento della rapina: "Ero l’unica a non essere in casa quando è avvenuta la rapina e ho visto come mio padre ha reagito. È stato uno choc per tutti noi e così, da nove mesi, abbiamo iniziato a cambiare qualcosa: viaggiamo insieme, in Italia e all’estero. Non tutti i mali vengono per nuocere: ora mi occupo dei social di papà e della sua comunicazione. Mi rende orgogliosa vedere quanti ex calciatori e suoi vecchi compagni gli chiedano una foto con grande emozione quando lo incontrano".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
L'affetto dei tifosi
Del Piero sottolinea come tutt'oggi l'affetto dei tifosi non sia scemato nei confronti dell'ex Milan ed Inter: "È difficile trovare le parole giuste ho solo cercato di giocare con un amore e una passione infinita per il calcio e lo sport, ho cercato di essere la persona più buona possibile e forse per questo ho toccato il cuore di tante persone. Tutti viviamo momenti belli e negativi ma è determinante cosa riusciamo a fare nel momento difficile, questo testimonia cosa siamo noi nella vita".
La via del Buddismo
L'ex Brescia si è convertito dal cattolicesimo alla scuola giapponese buddista Soka Gakkai nel 1988, trovando in questa fede una fonte di forza: "Lo pratico da 38 anni e sono eternamente grato a chi mi ha avvicinato a esso. Mi ha cambiato in meglio, è stata la fortuna più grande che ho avuto: ha cambiato in modo profondo la mia vita, se noi stiamo bene riusciamo a far stare bene anche chi ci è intorno e cambiamo l'ambiente intorno a noi. Questa è l'essenza del buddismo: se non siamo felici tutto questo è impossibile. Non l'ho imposto ai miei figli, Valentina per esempio non lo è".
"Non c'è spazio per i giovani italiani"
Sulla crisi del calcio italiano Baggio ha le idee chiare: "Non c'è spazio per i nostri giocatori e la Nazionale soffre. Nei miei Mondiali c'era un'ossatura di una squadra e vi costruivi intorno il resto. Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro. Questo è il mio parere".
DUBAI (Emirati Arabi) - Alessandro Del Piero che intervista Roberto Baggio. È successo a Dubai in occasione del World Sports Summit con il "Divin Codino" che, dopo aver assistito alla finale di Supercoppa a Riad è volato negli Emirati dove ha sostenuto una lunga chiacchierata con l'altra grande leggenda bianconera. Del Piero - prima di cominciare la conversazione - ha raccontato un aneddoto di quando i due giocavano insieme nella Juventus: "Parlavamo in dialetto veneto. Eravamo quasi vicini di casa ma io ero un bimbo e lui il campione assoluto". Poi, lascia la parola a Baggio, che parte dalla terribile notte del 20 giugno 2024, il giorno della rapina subita in casa: "La gente si chiedeva dove fossi finito ma alla fine della carriera sentivo il bisogno di vivere in modo semplice, vicino alla mia famiglia e alla mia terra. Poi, recentemente, c’è stato un episodio molto duro. Parlo della rapina in casa subita da sei persone nel 2024: ha stravolto il mio modo di vedere le cose. In quei mesi è nato in me il desiderio di raccontare di più alla mia famiglia e ai miei figli. Dovevano sapere chi ero davvero, ed è per questo che oggi siamo qui insieme: è “colpa” di Valentina, mia figlia. Questa esperienza ci ha uniti ancora di più, condividiamo tante cose che danno nuova energia al nostro rapporto. Fare il genitore è il compito più difficile, si sbaglia spesso, ma l’amore per la famiglia viene sempre fuori".
Valentina: "Abbiamo iniziato a cambiare"
Presente all'evento anche la figlia Valentina che ha parlato del suo ruolo nella comunicazione e nei social del padre ritornando ancora al brutto momento della rapina: "Ero l’unica a non essere in casa quando è avvenuta la rapina e ho visto come mio padre ha reagito. È stato uno choc per tutti noi e così, da nove mesi, abbiamo iniziato a cambiare qualcosa: viaggiamo insieme, in Italia e all’estero. Non tutti i mali vengono per nuocere: ora mi occupo dei social di papà e della sua comunicazione. Mi rende orgogliosa vedere quanti ex calciatori e suoi vecchi compagni gli chiedano una foto con grande emozione quando lo incontrano".
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE