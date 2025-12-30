Del Piero e l'intervista a Baggio: "Io bimbo, lui campione". Poi l'analisi Italia: "Non c'è..."

Del Piero sottolinea come tutt'oggi l'affetto dei tifosi non sia scemato nei confronti dell'ex Milan ed Inter: "È difficile trovare le parole giuste ho solo cercato di giocare con un amore e una passione infinita per il calcio e lo sport, ho cercato di essere la persona più buona possibile e forse per questo ho toccato il cuore di tante persone. Tutti viviamo momenti belli e negativi ma è determinante cosa riusciamo a fare nel momento difficile, questo testimonia cosa siamo noi nella vita".

La via del Buddismo

L'ex Brescia si è convertito dal cattolicesimo alla scuola giapponese buddista Soka Gakkai nel 1988, trovando in questa fede una fonte di forza: "Lo pratico da 38 anni e sono eternamente grato a chi mi ha avvicinato a esso. Mi ha cambiato in meglio, è stata la fortuna più grande che ho avuto: ha cambiato in modo profondo la mia vita, se noi stiamo bene riusciamo a far stare bene anche chi ci è intorno e cambiamo l'ambiente intorno a noi. Questa è l'essenza del buddismo: se non siamo felici tutto questo è impossibile. Non l'ho imposto ai miei figli, Valentina per esempio non lo è".

"Non c'è spazio per i giovani italiani"

Sulla crisi del calcio italiano Baggio ha le idee chiare: "Non c'è spazio per i nostri giocatori e la Nazionale soffre. Nei miei Mondiali c'era un'ossatura di una squadra e vi costruivi intorno il resto. Meno stranieri e più spazio ai giovani, loro sono il futuro. Questo è il mio parere".