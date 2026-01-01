"Ringrazio la vita, ci sono ancora": Protti emoziona, il toccante messaggio di Capodanno

Affida ai social il suo messaggio per il nuovo anno, Igor Protti , ex attaccante di Livorno, Napoli, Lazio e Bari fra le altre, che da tempo sta lottando contro un tumore. Sul suo profilo, l'ex bomber ha postato sul suo profilo Instagram un messaggio nella notte di San Silvestro, ripercorrendo il 2025 e affidando il suo pensiero al nuovo anno.

Le parole di Protti

Queste le toccanti parole dell'ex attaccante: "Si chiude un Anno difficile che mi ha lasciato in eredità una durissima sfida. Stasera un Capodanno diverso da sempre, in casa con la mia Compagna Daniela, un po’ dolorante, con un futuro incerto ma che cercherò di affrontare al meglio delle mie possibilità fisiche e psicologiche. Cosa chiedere al 2026? Sarebbe facile sognare la guarigione ma sarei felice di non avere altre brutte notizie. Per questo stasera anche senza grandi festeggiamenti ringrazio la vita per esserci ancora. Buon Anno a tutti perché vi regali salute e tanta serenità".