Roberto Carlos dimesso dall'ospedale dopo il problema al cuore: come sta l'ex Real 

Il brasiliano ex Inter si apre via social per rassicurare e fare il punto sulle sue condizioni dopo il ricovero
2 min
Roberto Carlos
Roberto Carlos dimesso dall'ospedale dopo il problema al cuore: come sta l'ex Real  © Instagram - @oficialrc3

SAN PAOLO (Brasile) - Roberto Carlos è stato dimesso dall'ospedale di San Paolo dove nei giorni scorsi era stato sottoposto a un intervento al cuore. "Ringrazio tutto il personale medico per l'attenzione, la cura e l'assistenza in questo periodo", ha scritto sui social il 52enne ex terzino brasiliano di Real Madrid e Inter. Roberto Carlos era stato ricoverato lunedì, quando si era presentato per un controllo a una gamba, dove era presente un coagulo di sangue. Gli accertamenti avevano però evidenziato un problema cardiaco che ha reso necessario l'intervento chirurgico per l'inserimento di uno stent. Operazione che, rispetto ai 40 minuti previsti, si era prolungata per tre ore a causa di una complicazione ma alla fine perfettamente riuscita.

Roberto Carlos, il messaggio su Instagram

Il brasiliano ha anche chiarito la sua situazione nel post su Instagram: "Vorrei chiarire alcune informazioni che circolano ultimamente. Recentemente mi sono sottoposto a una procedura medica preventiva, pianificata in anticipo con il mio team medico. La procedura ha avuto esito positivo e sto bene. Non ho avuto un infarto. Sto recuperando bene e non vedo l'ora di tornare presto in piena forma e riprendere i miei impegni professionali e personali. Ringrazio sinceramente tutti per i messaggi di sostegno, affetto e preoccupazione. Vorrei rassicurare tutti che non c'è motivo di preoccuparsi. Il mio sincero ringraziamento va all'intero team medico che si è preso cura di me".

Tutte le news di Calcio

