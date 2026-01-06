Caos Osimhen-Lookman, "è un gioco di squadra!": cosa è successo in Coppa d'Africa

Negli ottavi di finale di Coppa d'Africa la Nigeria ha battuto il Mozambico per un netto 4-0 grazie alle reti di Lookman , Osimhen (doppietta) e Adams . Le Super Eagles stanno giocando un calcio di altissimo livello e sono tra le favorite per la vittoria del titolo, ma all'interno dello spogliatoio sembra esserci parecchia tensione . Sul risultato di 3-0, infatti, la Nigeria ha avuto un'ottima occasione ma Lookman ha deciso di tirare in porta invece di passarla a Osimhen. Una decisione che ha fatto infuriare l'ex Napoli (che aveva già segnato due gol, di cui uno su assist del giocatore dell'Atalanta), che inquadrato dalle telecamere ha detto: " È un gioco di squadra! ". L'attaccante del Galatasaray ha quindi cominciato a passeggiare il campo, per poi essere sostituito dal ct Chelle .

Lookman rassicura: "Osimhen? Non è successo niente"

A parlare dell'accaduto al termine della partita è stato proprio Lookman, che intervistato da MrChefNigeria ha detto sorridendo: "Se ho già visto Osimhen? No, non l'ho ancora visto. Non è successo niente, solo una discussione in campo. Non so quale sia il problema... ". L'attaccante dell'Atalanta è stato uno dei protagonisti della partita, migliore in campo e autore di 1 gol e 2 assist, ma il litigio con Osimhen ne ha macchiato la partita.

Scontro Osimhen-Lookman, la risposta del ct della Nigeria

Dello scontro in campo ha parlato anche il ct della Nigeria Chelle, che in conferenza stampa ha spiegato: "Questa è una domanda sulla mia gestione di quanto accaduto in campo. Non ho bisogno di dire cosa sia successo o cosa succederà, la mia gestione... me la tengo per me. E tutto ciò che è successo nel mio gruppo rimane nel mio gruppo. Ne riparleremo dopo".