Flop Inter pagato 30 milioni, gli ultras irrompono in conferenza: "Sei in debito con noi"

Gabigol torna a vestire la maglia del Santos, ovvero il club nel quale è cresciuto e con il quale, giovanissimo, è finito sui taccuini dei grandi club europei con l'Inter che riuscì a portarlo a Milano per ben 30 milioni. Con i nerazzurri un flop totale , tanto da riportarlo in Brasile al Flamengo , poi al Cruzeiro e infine di nuovo al Santos . A ventinove anni la decisione di affrontare la sua terza esperienza con la squadra di San Paolo, ma il suo arrivo non è andato giù a molti con la conferenza stampa di presentazione che ha fatto il giro del mondo.

Clamoroso in conferenza

Nel corso della conferenza, infatti, tre rappresentanti del tifo organizzato della compagine brasiliana sono intervenuti avvicinandosi al giocatore e uno di essi gli ha lanciato un vero e proprio avvertimento: “Un sacco di gente qui non ti vuole, noi ti abbiamo dato fiducia e ti sosterremo, ma non dimenticarti dei goal. Ci stiamo mettendo la faccia, hai capito? Vogliamo che tu onori la maglia. Sei in debito con noi, sai come funzionano le cose qui”. In molti, infatti, tra le altre cose, non gli hanno perdonato di aver giocato per il Flamengo, relizzando tra l'altro una tripletta al Santos con tanto di esultanza sotto i tifosi bianconeri, e di aver posato una volta con la maglia degli acerrimi rivali del Corinthians. Un vero e proprio avvertimento dunque per l'ex Inter che nel suo Santos non può floppare come fatto a Milano.