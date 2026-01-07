Il ricordo di Vialli a Genova: "Per sempre con noi"

GENOVA - L'immagine dei tifosi della Sampdoria al Molo dell'Amicizia – tra sciarpe, bandiere e cori- è di quelle che toccano il cuore perché racconta un'emozione vera. Con tanto orgoglio e perfino qualche sorriso, il mondo blucerchiato ha ricordato Gianluca Vialli a tre anni dalla sua scomparsa. Su quel molo a Quinto, luogo iconico dell'amicizia col gemello Mancini e della "Bella Stagione" blucerchiata, ieri di prima mattina è passato l'intero staff tecnico della Sampdoria attuale: oltre a Gregucci, Foti e Pozzi anche gli ex scudettati Lombardo e Invernizzi accompagnati dal ds Andrea Mancini, figlio di Roberto. «Io al molo ci vado ogni tanto, ci passo. È sempre emozionante. Anche stavolta mi è venuta la pelle d'oca. Ogni volta che vado è come fosse la prima volta, un'emozione unica. Luca per noi era e resta uno di famiglia. Luca è qui con noi. Luca vive, è vicino a noi. È la nostra guida, ci aiuta. Sarà sempre con noi», le parole dello stesso Andrea Mancini a margine della mostra “Un uomo un campione Gianluca Vialli” allestita dal Museo Sampdoria allo stadio Ferraris.