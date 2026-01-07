Brutta notizia per Kevin Keegan , ex di Liverpool e Inghilterra, due volte Pallone d'Oro: all'attaccante dei ruggenti anni '70 e' stato diagnosticato un tumore. 'King Kev' Keegan, 74 anni, è stato uno dei bomber inglesi piu' talentuosi e prolifici: ha giocato tra le altre squadre per sette stagioni al Liverpool con il quale ha vinto tre campionati, due Coppe Uefa e una Coppa dei Campioni, e per tre all'Amburgo, vincendo un Pallone d'oro per ciascuna delle due squadre, nel '77 e nel '78. Da allenatore, e' stato anche sulla panchina dell'Inghilterra, per la quale aveva in precedenza giocato 63 partite segnando 21 gol.

Il comunicato della famiglia

"Kevin è stato recentemente ricoverato in ospedale per ulteriori accertamenti sui sintomi addominali persistenti", ha dichiarato la famiglia in un comunicato. "Questi accertamenti hanno evidenziato una diagnosi di cancro, per il quale Kevin sarà sottoposto a trattamento. In questo momento difficile, la famiglia chiede il rispetto della privacy e non rilascerà ulteriori commenti". Il Newcastle, un altro dei suoi club, ha inviato un messaggio a "King Kev" sui social media, dicendo: "Siamo al tuo fianco in ogni fase del percorso. Speriamo in una completa e rapida guarigione". Il Liverpool ha dichiarato che "i pensieri e il sostegno di tutti" del club sono con Keegan. "Tutti noi del Liverpool e l'associazione ufficiale degli ex giocatori Forever Reds porgiamo i nostri migliori auguri a Kevin, alla sua famiglia e ai suoi amici", ha aggiunto la squadra di Anfield. Anche la Federcalcio inglese, la Premier League e molti altri club hanno inviato messaggi di sostegno a Keegan.