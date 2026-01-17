Van Basten lascia la tv per la moglie malata: "Mi dedico completamente a lei"

Un momento difficile che fa passare il lavoro in secondo piano. Così Marco Van Basten, ex attaccante olandese e leggenda del Milan, ha scelto di lasciare il posto da commentatore sportivo a Ziggo Sport, emittente del suo paese. Il motivo: la moglie Liesbeth è malata e deve curarsi, lui le rimarrà accanto per essere di supporto. Uomo di poche parole, Van Basten ha motivato la sua scelta così: «Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi - le parole dell’ex milanista -. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo». Proprio il canale tv presso il quale Van Basten ha lavorato negli ultimi anni, con un comunicato aveva spiegato quali fossero le ragioni dietro a una scelta così strana e improvvisa (ovviamente però comprensibile, una volta venuti a conoscenza delle cause) del Cigno di Utrecht. «Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive». Successivamente il direttore del broadcaster, Marcel Berthuizen, ha voluto spendere qualche parola per la situazione di Van Basten. «Siamo profondamente scioccati dalla notizia - ha dichiarato -. Siamo vicini a Liesbeth, Marco e tutta la loro famiglia, auguriamo loro tanta forza per il prossimo periodo».