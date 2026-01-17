Van Basten lascia la tv per la moglie malata: "Mi dedico completamente a lei"

Un momento difficile che fa passare il lavoro in secondo piano. Così Marco Van Basten, ex attaccante olandese e leggenda del Milan, ha scelto di lasciare il posto da commentatore sportivo a Ziggo Sport, emittente del suo paese. Il motivo: la moglie Liesbeth è malata e deve curarsi, lui le rimarrà accanto per essere di supporto. Uomo di poche parole, Van Basten ha motivato la sua scelta così: «Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi - le parole dell’ex milanista -. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo». Proprio il canale tv presso il quale Van Basten ha lavorato negli ultimi anni, con un comunicato aveva spiegato quali fossero le ragioni dietro a una scelta così strana e improvvisa (ovviamente però comprensibile, una volta venuti a conoscenza delle cause) del Cigno di Utrecht. «Marco van Basten non apparirà più su Ziggo Sport per i prossimi mesi. Sua moglie Liesbeth è gravemente malata e nei prossimi mesi sarà sottoposta a cure intensive, in parte preventive». Successivamente il direttore del broadcaster, Marcel Berthuizen, ha voluto spendere qualche parola per la situazione di Van Basten. «Siamo profondamente scioccati dalla notizia - ha dichiarato -. Siamo vicini a Liesbeth, Marco e tutta la loro famiglia, auguriamo loro tanta forza per il prossimo periodo».
Presenza costante
Il tre volte Pallone d’Oro era diventato negli anni una presenza costante per i telespettatori di Ziggo Sport, ricoprendo il ruolo di opinionista nel pre e post gara per i match di cartello tanto di Eredivisie come di Champions League e altre competizioni internazionali. Accanto a lui, da sempre, c’è però stata la moglie. Una presenza costante nella vita del calciatore prima e dell’ex sportivo poi. Quando Van Basten arrivò a Milano nel 1987, Liesbeth, all’epoca sua fidanzata, lo accompagnò nell’avventura italiana. Con un ricordo particolare che sicuramente qualche tifoso dell’epoca avrà conservato nella memoria.
Van Basten, il giorno del matrimonio (celebrato nel 1993), che si sposa con le stampelle perché già soffriva di quei problemi alla caviglia che ne hanno irrimediabilmente condizionato e accorciato la meravigliosa carriera, conclusa formalmente a 30 anni nell’estate 1995 (con l’addio prima di un Milan-Juve per il Trofeo Berlusconi), ma interrotta di fatto proprio nel ‘93, quando di anni ne aveva 28. Dopo tanti anni assieme e tre figli, ora affronteranno questo momento delicato. Una vicenda che, in qualche modo, avvicina Van Basten a quanto sta accadendo a Franco Baresi, il capitano di quel meraviglioso Milan di cui anche l’olandese faceva parte. Baresi proprio a metà dicembre è ‘tornato a casa’, come ha commentato lui stesso sui social il ritorno sugli spalti di San Siro, per vedere il Milan all’opera, dopo essersi sottoposto alle cure contro il nodulo polmonare cominciate a seguito della notizia della malattia, il 3 agosto.