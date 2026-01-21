Cristiano Ronaldo brucia, statua in fiamme sui social. Il folle vandalo: “È l’ultimo avvertimento”

La statua di Cristiano Ronaldo che si trova accanto al Museo CR7 a Funchal , in Portogallo , ha subito un folle attacco vandalico. Un episodio inspiegabile che è stato mostrato sui social dallo stesso attentatore, un tale "zaino.tcc.filipe" : questo il nickname sui social dell'uomo che si è resto protagonista del gravissimo gesto.

Il video sui social

L'atto vandalico, infatti, è stato filmato dall'uomo stesso e poi pubblicato sulla sua pagina Instagram personale con un messaggio diretto proprio a Cristiano, taggato nel post: "Questo è l'ultimo avvertimento di Dio". Le immagini mostrano il giovane che balla musica techno, poi raccoglie un contenitore di liquido infiammabile e lo versa dalla cima della statua. Usando un accendino, accende il fuoco, che poi si autospegne, mentre il giovane balla e sembra lanciare insulti alla statua. Tanti i commenti che hanno preso d'assalto il post con tante critiche nei confronti del ragazzo: "Questa volta hai esagerato", "Non convidivo quello che hai fatto", "Stai mancando di rispetto ad un simbolo del Portogallo".

"Soggetto identificato"

Una fonte ufficiale del comando di polizia di Madeira ha affermato che le forze di sicurezza sono venute a conoscenza del reato di danneggiamento già martedì scorso. "L'autore è stato identificato - ha aggiunto la stessa fonte - ed è noto a Funchal per episodi simili. La polizia sta lavorando per rintracciarlo".



