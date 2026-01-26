Un altro splendido gol di Vialli: 70 mila euro a Candiolo da 'My name is Luca'

Nel nome di Gianluca, la Fondazione Vialli e Mauro ha segnato un altro splendido gol. I 70 mila euro, ricavati dalla vendita dei biglietti per la serata al Regio di Torino, sono stati interamente devoluti all’Istituto di Candiolo, il centro torinese di eccellenza europea, specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche. La somma verrà destinata allo sviluppo del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, diretto dalla dottoressa Teresa Staian