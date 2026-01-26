Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Un altro splendido gol di Vialli: 70 mila euro a Candiolo da 'My name is Luca'

La somma raccolta al botteghino del Regio destinata al reparto Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, al quale la Fondazione Vialli e Mauro ha già donato un sofisticato macchinario endoscopico contro il tumore al pancreas
Xavier Jacobelli
1 min
Un altro splendido gol di Vialli: 70 mila euro a Candiolo da 'My name is Luca'

Nel nome di Gianluca, la Fondazione Vialli e Mauro ha segnato un altro splendido gol. I 70 mila euro, ricavati dalla vendita dei biglietti per la serata al Regio di Torino, sono stati interamente devoluti all’Istituto di Candiolo, il centro torinese di eccellenza europea, specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche. La somma verrà destinata allo sviluppo del reparto di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, diretto dalla dottoressa Teresa Staian

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS