Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Pugno duro del Governo sugli scontri ultrà in autostrada: si va verso il divieto di trasferte 

È attesa in giornata la decisione riguardo gli episodi avvenuti: "Non è più violenza legata al tifo, ma criminalità"
4 min
Pugno duro del Governo sugli scontri ultrà in autostrada: si va verso il divieto di trasferte © ANSA

È attesa per oggi la decisione del Viminale sul possibile divieto di trasferte nei confronti dei tifosi di Lazio e Napoli, dopo gli scontri lungo l’autostrada A1. Possibile lo stop sino a fine stagione: lo suggerisce, nonostante qualche differenza, il precedente dei sostenitori di Fiorentina e Roma. Il ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi, ha da tempo varato la linea del pugno duro. La preoccupazione è massima, due episodi così gravi nel giro di pochi giorni fanno temere che dietro ci sia un vero e proprio disegno. Dato che allo stadio, e anche intorno a esso, le misure di sicurezza sono massime, l’autostrada diventa zona franca dove darsi appuntamento e dare vita a scene di guerriglia urbana. Poco importa se ci va di mezzo chi si trova nei paraggi.

Violenza e responsabilità: il dibattito divide politica e calcio

La richiesta di stop è arrivata dalle forze dell’ordine: «Non parliamo più di violenza legata al tifo - ha detto Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp -, ma di veri e propri comportamenti criminali». Dovrebbe arrivare, ma non convince tutti. Dopo il divieto a viola e giallorossi fu Andrea Abodi a sollevare perplessità, ora è Matteo Salvini: "Sto lavorando perché i tifosi perbene possano andare in trasferta ovunque - ha detto il vicepremier -. Chi va in giro con bastoni e coltelli non deve più entrare in uno stadio, ma non devono pagare tutti". Il tema, insomma, divide la stessa maggioranza: punire è necessario, colpire tutti per alcuni forse no. Nel mezzo, chi guida il calcio: "Non si può far finta di niente - ha detto ieri Gabriele Gravina -, ma vanno perseguiti coloro che commettono reati e non i soggetti virtuosi. È una sconfitta per il calcio". E un po’ anche dello Stato, verrebbe da dire: il divieto di trasferta, spesso preventivo, è uno strumento da anni caro all’esecutivo, di ogni colore politico. Fa notizia anche all’estero: "In Italia è una prassi", polemizzò a settembre Philipp Reschke, dirigente dell’Eintracht Francoforte, forse dimenticando di cosa combinano i suoi sostenitori.

Sicurezza negli stadi: tecnologia, Daspo e le alternative al divieto totale

La sintonia calcio-politica sull’importanza di contrastare la violenza negli stadi è massima: nel discusso pacchetto sicurezza dovrebbe finire la norma sul riconoscimento facciale, a cui gli impianti di Serie A sono pronti da tempo, ultimo approdo tecnologico della lotta ai facinorosi. Controllare lo stadio, ormai, si può. Anche senza Daspo: il sistema di gradimento, introdotto da anni e formalmente adottato da tutti i club nei loro codici etici - ma non tutti lo usano, come fa per esempio la Juventus -, consente di impedire l’ingresso agli indesiderati. Anche per i violenti dell’autostrada ci sono strumenti: il Daspo fuori contesto, per esempio. Ma, tra tempi lunghi e identificazione difficile, è tutta un’altra storia. La sanzione massima, però, semina dubbi: è chiaro che la trasferta sia il presupposto, ma paradossalmente tra i facinorosi dell’A1 poteva esservi gente che ad andare allo stadio nemmeno ci pensava. Una soluzione ci sarebbe, qualcuno la propone sottovoce: aprire gli stadi alle famiglie, ai minori accompagnati.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS