Pugno duro del Governo sugli scontri ultrà in autostrada: si va verso il divieto di trasferte 

È attesa per oggi la decisione del Viminale sul possibile divieto di trasferte nei confronti dei tifosi di Lazio e Napoli, dopo gli scontri lungo l’autostrada A1 . Possibile lo stop sino a fine stagione: lo suggerisce, nonostante qualche differenza, il precedente dei sostenitori di Fiorentina e Roma. Il ministero dell’Interno, guidato da Matteo Piantedosi, ha da tempo varato la linea del pugno duro . La preoccupazione è massima, due episodi così gravi nel giro di pochi giorni fanno temere che dietro ci sia un vero e proprio disegno. Dato che allo stadio, e anche intorno a esso, le misure di sicurezza sono massime, l’autostrada diventa zona franca dove darsi appuntamento e dare vita a scene di guerriglia urbana. Poco importa se ci va di mezzo chi si trova nei paraggi.

Violenza e responsabilità: il dibattito divide politica e calcio

La richiesta di stop è arrivata dalle forze dell’ordine: «Non parliamo più di violenza legata al tifo - ha detto Domenico Pianese, segretario del sindacato di polizia Coisp -, ma di veri e propri comportamenti criminali». Dovrebbe arrivare, ma non convince tutti. Dopo il divieto a viola e giallorossi fu Andrea Abodi a sollevare perplessità, ora è Matteo Salvini: "Sto lavorando perché i tifosi perbene possano andare in trasferta ovunque - ha detto il vicepremier -. Chi va in giro con bastoni e coltelli non deve più entrare in uno stadio, ma non devono pagare tutti". Il tema, insomma, divide la stessa maggioranza: punire è necessario, colpire tutti per alcuni forse no. Nel mezzo, chi guida il calcio: "Non si può far finta di niente - ha detto ieri Gabriele Gravina -, ma vanno perseguiti coloro che commettono reati e non i soggetti virtuosi. È una sconfitta per il calcio". E un po’ anche dello Stato, verrebbe da dire: il divieto di trasferta, spesso preventivo, è uno strumento da anni caro all’esecutivo, di ogni colore politico. Fa notizia anche all’estero: "In Italia è una prassi", polemizzò a settembre Philipp Reschke, dirigente dell’Eintracht Francoforte, forse dimenticando di cosa combinano i suoi sostenitori.

Sicurezza negli stadi: tecnologia, Daspo e le alternative al divieto totale

La sintonia calcio-politica sull’importanza di contrastare la violenza negli stadi è massima: nel discusso pacchetto sicurezza dovrebbe finire la norma sul riconoscimento facciale, a cui gli impianti di Serie A sono pronti da tempo, ultimo approdo tecnologico della lotta ai facinorosi. Controllare lo stadio, ormai, si può. Anche senza Daspo: il sistema di gradimento, introdotto da anni e formalmente adottato da tutti i club nei loro codici etici - ma non tutti lo usano, come fa per esempio la Juventus -, consente di impedire l’ingresso agli indesiderati. Anche per i violenti dell’autostrada ci sono strumenti: il Daspo fuori contesto, per esempio. Ma, tra tempi lunghi e identificazione difficile, è tutta un’altra storia. La sanzione massima, però, semina dubbi: è chiaro che la trasferta sia il presupposto, ma paradossalmente tra i facinorosi dell’A1 poteva esservi gente che ad andare allo stadio nemmeno ci pensava. Una soluzione ci sarebbe, qualcuno la propone sottovoce: aprire gli stadi alle famiglie, ai minori accompagnati.