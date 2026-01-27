"Vi do 24 ore": Adriano, l'ex Inter è una furia! Truffa alla madre: "Con la famiglia non si scherza"

Avventura decisamente spiacevole per l'ex attaccante dell' Inter , Adriano Leite Ribeiro, meglio noto soltanto come Adriano . "L'imperatore" ( che 13 mesi fa, con un po' di ritardo, ha dato l'addio al calcio ) ha lanciato un allarme sui suoi canali social dopo che sua madre è stata vittima di una truffa online , realizzata attraverso l'utilizzo dell’intelligenza artificiale. Un truffatore, spacciandosi per l’ex attaccante brasiliano, è riuscito a convincerla a trasferire oltre 15 mila reais (circa 2.400 euro) su un conto bancario fasullo.

Mamma vittima di truffa online, furia Adriano

Adriano non ha fatto passare inosservato l'accaduto: in una Instagram story, poi ripresa dai principali media brasiliani, ha raccontato quanto accaduto: “Ciao a tutti, voglio avvisarvi su una situazione molto grave. Mia madre ha appena depositato più di 15 mila reais su un conto che si spacciava per me”. L’ex giocatore ha precisato di non aver cambiato numero di telefono e ha esortato chiunque lo ascoltasse a diffidare da richieste sospette: “Non fatelo, il mio numero è sempre lo stesso”.

In un messaggio diretto al truffatore, Adriano ha lanciato un avvertimento deciso: “È meglio che tu restituisca i soldi, perché ti verrò a cercare, non si scherza con la madre, né con la nonna e nemmeno con la famiglia”. Ha poi fissato un ultimatum: “Vi do 24 ore per restituire il denaro”. Infine, ha esortato tutti ad essere prudenti: “Fate molta attenzione, ci sono tanti truffatori in giro. Ma quando si tocca la famiglia è diverso”.

Il "precedente" di novembre

Già lo scorso novembre, sempre attraverso i suoi canali social, Adriano aveva lanciato l'allarme: "Ciao a tutti. State attenti, soprattutto i miei amici e anche le persone che mi conoscono. Sono riusciti a creare la mia voce con quella voce artificiale e si stanno spacciando per me: ragazzi non sono io, ok? Per favore, verificate bene, chiedete delle cose che conosco davvero, ok? Ma non sono io! Il mio numero è completamente diverso, quindi state attenti ragazzi. Quel maledetto ci dà sempre fastidio, non c'è niente da fare. Se succede bloccate e condividete con altre persone". Un avviso che però non è evidentemente stato sufficiente.