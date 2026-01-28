Tuttosport.com
‘Roba da matti’, è on line la nuova puntata di ‘Speak Out!’

Su sostenabilia.it, il regista Volfango De Biasi e lo psichiatra Santo Rullo raccontano l’esperienza di ‘Crazy for Football’ e di come il calcio possa essere un potente strumento di inclusione per persone con disabilità cognitivo-relazionali e patologie psichiatriche
3 min
‘Roba da matti’, è on line la nuova puntata di ‘Speak Out!’© Figc

Con la pubblicazione della terza puntata prosegue su sostenabilia.it, la piattaforma digitale sulla sostenibilità sociale e ambientale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il viaggio di ‘Speak Out! Il calcio racconta’. La nuova webserie della FIGC sul valore sociale del calcio si arricchisce di un contenuto che affronta il valore dell’inclusione attraverso il dialogo tra il regista Volfango De Biasi e lo psichiatra Santo Rullo, membro del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC e ideatore della Nazionale di calcio per persone con disabilità cognitivo-relazionali e patologie psichiatriche, per raccontare l’esperienza di ‘Crazy for Football’. Non sono solo cinema e sport, ma la sfida di chi usa un gioco per superare ogni confine. Un dialogo che ci porta sul campo, dove la vera vittoria non è il risultato ma la consapevolezza che la ‘follia’ più grande sia restare a guardare. Un racconto potente su come lo sport possa restituire a tutti un ruolo da protagonisti.

Il nuovo progetto editoriale della FIGC punta su un linguaggio universale, quello del calcio nelle sue mille sfaccettature, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie prevede dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire dal 14 gennaio), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale.

L’elenco delle puntate di ‘Speak Out! Il calcio racconta’

14 gennaio - episodio 1: Futuro in Campo – Luca Zingaretti ed Eugenia Carfora

21 gennaio - episodio 2: Non mi fermo. Sport e diabete – Massimo Ambrosini e Alice Degradi

28 gennaio - episodio 3: Roba da matti – Santo Rullo e Volfango De Biasi

4 febbraio - episodio 4: Bullo, ti scrivo – Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato

11 febbraio - episodio 5: Una squadra, un quartiere – Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni

18 febbraio - episodio 6: Yes, we can – Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi

25 febbraio - episodio 7: Oltre le barriere – Gianluca Guida e Romolo Cimini

4 marzo - episodio 8: La storia siamo noi – Matteo Marani e Silvia Marrara

11 marzo - episodio 9: Rinascite – Roberta Beolchi e Andrea Carnevale

18 marzo - episodio 10: Oltre il silenzio – Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti

