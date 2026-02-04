Online la nuova puntata di ‘Speak Out!’, Bonucci e Cazzato contro il bullismo

La webserie della FIGC sul valore sociale del calcio, pubblicata su sostenabilia.it, si arricchisce di un nuovo contributo che ha come tema principale il bullismo e le sue diverse modalità di contrasto. Dopo aver affrontato il riscatto sociale in una realtà complessa come il Parco Verde di Caivano, la lotta contro il diabete e l’inclusione attraverso lo sport di persone con disabilità cognitivo-relazionali, adesso è il turno di una vera e propria piaga sociale generazionale.

Il quarto episodio di ‘Speak Out! Il calcio racconta’, infatti, mette a confronto Leonardo Bonucci, Campione d’Europa con gli Azzurri nel 2021 e ora assistente tecnico del Ct della Nazionale Gennaro Gattuso, e Mirko Cazzato, giovane fondatore di ‘MABASTA! Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti Adolescenti’. Bonucci condivide la sua esperienza personale di vittima quando era ancora un bambino: una ferita profonda che lo ha spinto a scrivere un libro per aiutare chi oggi vive la stessa situazione. Mirko, invece, presenta la sua storia e quella del movimento che ha fondato, evidenziando il valore del supporto della FIGC che, con il suo Settore Giovanile e Scolastico, ha contribuito a portare il progetto ‘MABASTA!’ dalla sua scuola di Lecce a un’iniziativa replicabile e diffusa a livello nazionale. Attraverso il loro dialogo scopriamo che per fermare il bullismo non servono superpoteri, ma la capacità di fare squadra e di non restare in silenzio: un racconto che ci ricorda che nessuno deve essere lasciato solo, né in campo né tra i banchi di scuola.

Il nuovo progetto editoriale della FIGC punta su un linguaggio universale, quello del calcio nelle sue mille sfaccettature, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie prevede dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire dal 14 gennaio), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale.

L’elenco delle puntate di ‘Speak Out! Il calcio racconta’

14 gennaio - episodio 1: Futuro in Campo – Luca Zingaretti ed Eugenia Carfora

21 gennaio - episodio 2: Non mi fermo. Sport e diabete – Massimo Ambrosini e Alice Degradi

28 gennaio - episodio 3: Roba da matti – Santo Rullo e Volfango De Biasi

4 febbraio - episodio 4: Bullo, ti scrivo – Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato

11 febbraio - episodio 5: Una squadra, un quartiere – Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni

18 febbraio - episodio 6: Yes, we can – Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi

25 febbraio - episodio 7: Oltre le barriere – Gianluca Guida e Romolo Cimini

4 marzo - episodio 8: La storia siamo noi – Matteo Marani e Silvia Marrara

11 marzo - episodio 9: Rinascite – Roberta Beolchi e Andrea Carnevale

18 marzo - episodio 10: Oltre il silenzio – Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti