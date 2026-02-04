Decathlon e Genoa CFC: partnership biennale

DECATHLON e Genoa CFC hanno il piacere di annunciare un accordo commerciale per la fornitura di materiale sportivo, di accessori e attrezzature tecniche a supporto delle attività della prima squadra maschile, femminile e delle leve giovanili. L'accordo segna l'inizio di una collaborazione strategica tra il leader mondiale nella produzione e distribuzione di articoli sportivi e il club, che sarà rafforzata da una serie di iniziative congiunte e di reciproco interesse nei rispettivi campi di azione.
I punti programmatici della partnership prevedono inoltre benefit e loyalty B2B per il network dei partner del Grifone, sinergie e valore condiviso sottoforma di contenuti digitali e messaggi promozionali nei canali ufficiali di comunicazione, oltre che la concessione a DECATHLON dei diritti di visibilità, marketing, ticketing e hospitality per le sue strutture e la propria clientela.
Le dichiarazioni
“Desideriamo ringraziare il management di DECATHLON per questa importante opportunità”, dichiara il Direttore Generale del Genoa Flavio Ricciardella. “Nell’ambito dei nostri piani di sviluppo siamo orgogliosi di avvalerci delle eccellenze e del know-how di un partner di questo livello, radicato nel territorio e di usufruire di soluzioni tecniche per l’allenamento per le nostre squadre e i nostri atleti”.
"Siamo entusiasti di essere Official Technical Material Supplier di un brand storico come il Genoa, il club più antico d'Italia”, sottolinea Luigi Boccia, B2B Partnership Leader. “Questa partnership rafforza la credibilità dei nostri prodotti nel settore professionistico; i materiali Decathlon soddisferanno le esigenze del calcio professionistico e dei settori giovanili a loro collegati."