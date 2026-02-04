Decathlon e Genoa CFC: partnership biennale

DECATHLON e Genoa CFC hanno il piacere di annunciare un accordo commerciale per la fornitura di materiale sportivo, di accessori e attrezzature tecniche a supporto delle attività della prima squadra maschile, femminile e delle leve giovanili. L'accordo segna l'inizio di una collaborazione strategica tra il leader mondiale nella produzione e distribuzione di articoli sportivi e il club, che sarà rafforzata da una serie di iniziative congiunte e di reciproco interesse nei rispettivi campi di azione.



I punti programmatici della partnership prevedono inoltre benefit e loyalty B2B per il network dei partner del Grifone, sinergie e valore condiviso sottoforma di contenuti digitali e messaggi promozionali nei canali ufficiali di comunicazione, oltre che la concessione a DECATHLON dei diritti di visibilità, marketing, ticketing e hospitality per le sue strutture e la propria clientela.