Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

“Stadi 5.0”, su Dazn il format che racconta come si evolvono gli impianti

Sei episodi a partire da domenica 8 febbraio. I principali progetti italiani e internazionali
4 min
dazn stadi 5.0
“Stadi 5.0”, su Dazn il format che racconta come si evolvono gli impianti
TORINODazn Italia e ABB Electrification Italia lanciano la seconda stagione di “Stadi 5.0”, il format che racconta come gli stadi stiano evolvendo grazie a innovazione, sostenibilità e nuovi modelli di sviluppo.

A partire dall’8 febbraio, la nuova stagione proporrà sei episodi on demand dedicati alla trasformazione degli impianti sportivi italiani e internazionali. Attraverso analisi di esperti, casi reali e discussioni in studio, “Stadi 5.0” esplorerà come gli stadi si stanno trasformando in hub più sicuri, più efficienti e sempre più multifunzionali.

A guidare il racconto saranno i volti e talent di Dazn: Federica Zille, affiancata da Pierluigi Pardo, Dario Marcolin e Massimo Ambrosini, con la collaborazione del giornalista economico-finanziario Marco Bellinazzo. Ogni episodio riunirà rappresentanti del mondo dello sport, delle istituzioni e della tecnologia come Andrea Varnier – ceo di Milano Cortina, Giuseppe Marotta – presidente e ceo dell’Inter, e Paolo Scaroni – Presidente del Milan, offrendo punti di vista approfonditi su governance, modelli di finanziamento, progettazione e sostenibilità a lungo termine. Gli esperti di ABB Electrification interverranno per condividere le competenze e le best practice maturate in progetti nazionali e internazionali.

La nuova stagione si apre con un focus sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e sull’Arena Santa Giulia, per proseguire con la New Balance Arena e il modello Atalanta, spostandosi poi negli Stati Uniti, alla scoperta degli stadi che ospiteranno i Mondiali di calcio 2026. Il quarto episodio è dedicato al futuro del nuovo stadio di San Siro, mentre il quinto entra nel mondo della Serie B, raccontando i progetti di Empoli, Venezia, Palermo e Frosinone, insieme ad esempi virtuosi anche della Serie C. La stagione si chiude con un approfondimento sui piani infrastrutturali degli stadi di Fiorentina e Bologna.

Nel corso delle puntate, ABB Electrification Italia – leader nella distribuzione in media e bassa tensione, nei componenti elettrici e nelle soluzioni digitali per edifici, industria, data center e altri settori – presenterà le tecnologie che rendono stadi e grandi eventi più affidabili ed efficienti: dai sistemi che assicurano la continuità di servizio alle soluzioni di sicurezza e cybersecurity, fino alla building automation che migliora accessibilità, comfort e gestione intelligente degli spazi.

La seconda stagione di “Stadi 5.0” conferma l’impegno di ABB Italia nel supportare l’evoluzione degli edifici e delle infrastrutture grazie all'elettrificazione e all’automazione, aiutando gli impianti sportivi a diventare asset intelligenti per le città e il territorio circostante, e quello di Dazn che, nel ruolo di partner editoriale e distributivo, accompagna i tifosi nel dietro le quinte dello sport con contenuti originali e di valore, offrendo prospettive uniche, esperienze vissute e le analisi dei propri talent, protagonisti quotidiani della scena sportiva.

Gli episodi saranno disponibili ogni domenica su Dazn a partire dall’8 febbraio e successivamente saranno pubblicati sul canale YouTube di Dazn Italia e ABB Electrification Italia. Gli episodi della prima stagione sono disponibili a questo link.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS