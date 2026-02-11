‘Speak Out!’, nella quinta puntata focus su legalità e partecipazione

È on line su sostenabilia.it la nuova puntata di ‘Speak Out! Il calcio racconta’ , la webserie della FIGC sul valore sociale del calcio. Stavolta il focus è sul tema della legalità e su come il gioco più popolare in Italia possa diventare utile strumento per superare barriere che sembrano insormontabili. Le testimonianze attive di Massimo Vallati, fondatore del Calciosociale, e di Massimiliano Monnanni, presidente di Asilo Savoia, ci raccontano come il calcio sia in grado anche di rompere le catene, reali e simboliche, con cui la criminalità riesce a soggiogare interi quartieri.

Il quinto episodio, infatti, approfondisce le esperienze positive del Calciosociale a Corviale e di Asilo Savoia a Montespaccato. Due periferie romane e due realtà che hanno deciso di non abbassare la testa. A Montespaccato l’impianto di gioco è stato sequestrato alla criminalità organizzata e restituito ai ragazzi del quartiere per farne un presidio di legalità e socialità, così come al ‘Campo dei Miracoli’ a Corviale dove, dal 2009, si pratica calcio in una forma profondamente comunitaria. Queste straordinarie progettualità dimostrano che si può strappare il territorio dalle mani della malavita partendo proprio da un pallone da calcio. Una conversazione che, anche grazie alla collaborazione di istituzioni come la FIGC, mette in luce la fatica e l’orgoglio di chi ha deciso di trasformare le periferie in luoghi dove il futuro non è più un privilegio di pochi, ma un diritto di tutti.

Il nuovo progetto editoriale della FIGC punta su un linguaggio universale, quello del calcio nelle sue mille sfaccettature, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie prevede dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire dal 14 gennaio), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale.

L’elenco delle puntate di ‘Speak Out! Il calcio racconta’

14 gennaio - episodio 1: Futuro in Campo – Luca Zingaretti ed Eugenia Carfora

21 gennaio - episodio 2: Non mi fermo. Sport e diabete – Massimo Ambrosini e Alice Degradi

28 gennaio - episodio 3: Roba da matti – Santo Rullo e Volfango De Biasi

4 febbraio - episodio 4: Bullo, ti scrivo – Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato

11 febbraio - episodio 5: Una squadra, un quartiere – Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni

18 febbraio - episodio 6: Yes, we can – Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi

25 febbraio - episodio 7: Oltre le barriere – Gianluca Guida e Romolo Cimini

4 marzo - episodio 8: La storia siamo noi – Matteo Marani e Silvia Marrara

11 marzo - episodio 9: Rinascite – Roberta Beolchi e Andrea Carnevale

18 marzo - episodio 10: Oltre il silenzio – Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti