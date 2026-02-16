ICSC e ASI: protocollo d'intesa a sostegno dello sport dilettantistico

Rafforzare il ruolo dello sport come strumento educativo, sociale e di aggregazione nei territori e sostenere la crescita delle associazioni sportive di base attraverso finanziamenti dedicati. È questo l’obiettivo del Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) e dalle Associazioni Sportive e Sociali Italiane (ASI).



L’accordo, di durata triennale, mira a sviluppare sinergie operative tra ICSC e uno dei principali Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, che conta quasi due milioni di tesserati e circa 12.000 ASD e SSD affiliate su tutto il territorio nazionale.



Grazie all’intesa, le ASD e SSD affiliate ad ASI possono accedere alle soluzioni finanziarie agevolate messe a disposizione da ICSC per l’acquisto di attrezzature e interventi di riqualificazione degli impianti.



Strumenti che negli ultimi quattro anni hanno permesso l’erogazione di finanziamenti alle ASD/SSD affiliate, a testimonianza della vitalità e della trasversalità del movimento ASI. Le risorse hanno interessato numerose discipline, tra cui fitness e wellness, equitazione, calcio, automobilismo e motociclismo, danza, vela, pattinaggio e hockey su pista, confermando l’ampia diffusione territoriale e la varietà delle discipline sportive sostenute.



“Il protocollo con ASI attiva una sinergia tra due dimensioni complementari: quella territoriale, espressa dalla rete capillare di associazioni e società sportive affiliate ad ASI e quella finanziaria, garantita dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, presidio specialistico capace di strutturare linee di finanziamento agevolate e calibrate sulle caratteristiche del no profit sportivo. Una collaborazione con un obiettivo condiviso: sostenere lo sviluppo dell'impiantistica di prossimità per valorizzare lo sport di base come leva di crescita e coesione delle comunità locali” ha commentato l’AD di ICSC, Antonella Baldino.



“Il rapporto di collaborazione con ICSC ci accompagna da anni alla luce di scopi comuni. Promozione dello sport e crescita sia numerica che qualitativa dell’impiantistica sportiva sul territorio sono obiettivi importantissimi. La vicinanza alle associazioni è altro tema cui teniamo particolarmente e che fa parte dell’impegno quotidiano di ASI e di ICSC” ha commentato il Presidente di ASI Claudio Barbaro.



La collaborazione tra ICSC e ASI conferma l’impegno nel sostenere lo sport come leva strategica di inclusione, educazione e sviluppo delle comunità, valorizzando il ruolo fondamentale delle associazioni sportive nella promozione del benessere e della partecipazione attiva dei cittadini.

