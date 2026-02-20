Tuttosport.com
‘Speak Out!’, con Chiellini e Fossi protagonista l’inclusione

Online su sostenabilia.it l’episodio ‘Yes, we can’. La leggenda azzurra e lo psicoterapeuta affrontano il tema della disabilità nello sport grazie alle loro positive esperienze negli Insuperabili e in Quarto Tempo Firenze
4 min
‘Speak Out!’, con Chiellini e Fossi protagonista l’inclusione© FIGC

Il viaggio di ‘Speak Out! Il calcio racconta’ prosegue su sostenabilia.it con la sesta puntata intitolata ‘Yes, we can’. Protagonisti del nuovo episodio della webserie della FIGC sul valore sociale del calcio Giorgio Chiellini, leggenda Azzurra, capitano della Nazionale e Campione d’Europa nel 2021, e lo psicoterapeuta Iacopo Fossi, che mostrano come il calcio sia uno straordinario strumento di inclusione. L'impegno di Chiellini con gli Insuperabili, protagonisti dei campionati della Divisione Calcio Paralimpico della FIGC, garantisce ai ragazzi con disabilità il diritto al calcio con il massimo impegno e professionalità. Questa visione si fonde con il valore di Quarto Tempo Firenze, l’associazione di Fossi che trasforma il campo in una vera e propria scuola di autonomia per giovani con diverse abilità. Insieme dimostrano che l’inclusione passa dai fatti: attraverso il gioco di squadra i ragazzi imparano a stare nel gruppo e a superare i propri limiti, vivendo lo sport con lo stesso orgoglio e la stessa dignità dei professionisti. Per Chiellini e Fossi, il calcio è un’opportunità concreta dove non contano le difficoltà individuali, ma solo la possibilità di partecipare e sentirsi parte di una realtà comune, portando i valori imparati in campo direttamente nella vita di tutti i giorni.

Il nuovo progetto editoriale della FIGC punta su un linguaggio universale, quello del calcio nelle sue mille sfaccettature, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie prevede dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire dal 14 gennaio), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale.

L’elenco delle puntate di ‘Speak Out! Il calcio racconta’

14 gennaio - episodio 1: Futuro in Campo – Luca Zingaretti ed Eugenia Carfora

21 gennaio - episodio 2: Non mi fermo. Sport e diabete – Massimo Ambrosini e Alice Degradi

28 gennaio - episodio 3: Roba da matti – Santo Rullo e Volfango De Biasi

4 febbraio - episodio 4: Bullo, ti scrivo – Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato

11 febbraio - episodio 5: Una squadra, un quartiere – Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni

20 febbraio - episodio 6: Yes, we can – Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi

25 febbraio - episodio 7: Oltre le barriere – Gianluca Guida e Romolo Cimini

4 marzo - episodio 8: La storia siamo noi – Matteo Marani e Silvia Marrara

11 marzo - episodio 9: Rinascite – Roberta Beolchi e Andrea Carnevale

18 marzo - episodio 10: Oltre il silenzio – Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti

Tutte le news di Calcio

