Jidayi, la tragedia: trovato morto l'ex Serie A, la notizia fa il giro del mondo

È stato ritrovato senza vita nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio Christian Jidayi , ex calciatore professionista, rinvenuto nella pineta di Lido Adriano, a Ravenna, a pochi passi dalla chiesa. Avrebbe compiuto 39 anni tra un paio di settimane: la sua scomparsa era stata segnalata all’inizio della settimana in Prefettura e da due giorni familiari e forze dell’ordine erano impegnati nelle ricerche. Carabinieri e vigili del fuoco hanno battuto a lungo l’area, anche nelle ore notturne. Resta da chiarire la dinamica dell’accaduto. Una notizia che ha fatto il giro del mondo, venendo pubblicata anche dai principali quotidiani esteri come il Sun.

Jidayi e la lunga carriera da calciatore

Negli ultimi anni Jidayi prestava servizio nella Polizia Provinciale di Ravenna, dopo aver avuto alle spalle un lungo percorso da giocatore, con circa un decennio vissuto tra Serie B e soprattutto Serie C. Nato ad Avellino nel 1987, era fratello di William Jidayi (anche lui ex calciatore, ha indossato tra le altre le maglie di Avellino, Padova e Juve Stabia). Cresciuto nel settore giovanile del Cesena, Christian è poi approdato al Bellaria Igea Marina, dove erano arrivati anche i primi gol. Inquadrato principalmente nel ruolo di terzino, era rientrato al Cesena in Serie B, prima del trasferimento al Mantova nel 2008.

Nel corso della carriera ha vestito inoltre le maglie di Bassano, Novara (compreso l'anno della Serie A, pur senza scendere in campo), Lecco, Saint-Christophe Vallée d'Aoste. Nel 2013 il ritorno in Romagna con il Forlì, dove ha disputato due stagioni totalizzando 44 presenze e una rete. L’ultima tappa della sua carriera è stata al Pro Patria, nell’annata 2015/2016, prima dell’addio al calcio giocato.

I messaggi di cordoglio

Tra i tantissimi messaggi di cordoglio, anche quello del Cesena, club in cui era cresciuto calcisticamente: "Il Cesena FC si stringe alla famiglia Jidayi per la scomparsa di Christian, cresciuto nel settore giovanile del Cavalluccio, tra le cui fila fece anche il proprio esordio in Serie B nella stagione 2007/2008. In questo momento di profonda tristezza, il Cesena FC desidera esprimere le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Jidayi".

Toccante anche il messaggio del Forlì: "Il Forlì FC esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Christian Jidayi, che ha vestito la maglia biancorossa nelle stagioni 2013/14 e 2014/15. La società si stringe con affetto alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di grande dolore, manifestando la propria vicinanza per la prematura scomparsa".