Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Arnautovic, le due promesse a Mihajlovic che ha mantenuto

Come dicono in Serbia, un amico vale più dell'oro: "Avevo detto a Sinisa che..."
Xavier Jacobelli
1 min
Arnautovic, le due promesse a Mihajlovic che ha mantenuto© EPA

Marko Arnautovic è un uomo di parola. "Quando Mihajlovic ed io eravamo al Bologna, parlavamo della Stella Rossa ogni giorno. In estate, arrivando allo stadio Marakàna per la presentazione, ho pianto più in quei due giorni che in tutta la mia vita. Ho parlato con la famiglia di Sinisa al quale avevo promesso che sarei andato alla Stella Rossa e, se avessi segnato un gol nel derby con il Partizan, l'avrei dedicato a lui. L'ho fatto&quo

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS