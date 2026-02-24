Arnautovic, le due promesse a Mihajlovic che ha mantenuto

Marko Arnautovic è un uomo di parola. "Quando Mihajlovic ed io eravamo al Bologna, parlavamo della Stella Rossa ogni giorno. In estate, arrivando allo stadio Marakàna per la presentazione, ho pianto più in quei due giorni che in tutta la mia vita. Ho parlato con la famiglia di Sinisa al quale avevo promesso che sarei andato alla Stella Rossa e, se avessi segnato un gol nel derby con il Partizan, l'avrei dedicato a lui. L'ho fatto&quo