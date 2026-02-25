‘Speak Out!’ entra nelle carceri, è online l’episodio ‘Oltre le barriere’

La webserie della FIGC ‘Speak Out! Il calcio racconta’ prosegue con un viaggio in due istituti penitenziari italiani per accendere i riflettori su due progettualità dal grandissimo valore sociale . Su sostenabilia.it, la piattaforma digitale della Federcalcio sulla Sostenibilità, è visibile da oggi il settimo episodio intitolato ‘Oltre le barriere’, una puntata che parla di riscatto, seconde opportunità e passione.

Gianluca Guida, direttore dell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida, incontra Romolo Cimini, sovrintendente della Polizia Penitenziaria nella Casa Circondariale di Lanciano e allenatore della Libertas Stanazzo Calcio a 5, squadra composta dai detenuti della struttura che ha partecipato ai campionati della Lega Nazionale Dilettanti. Mentre Cimini racconta la sfida di guidare sul campo un gruppo di uomini che ogni weekend, pur rimanendo in carcere, si confronta con il mondo esterno, Guida spiega l’importanza del progetto educativo ‘Zona luce’ a Nisida, supportato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC in collaborazione con la Fondazione Scholas Occurrentes, dove lo sport diventa uno strumento fondamentale per la crescita, il recupero e il reinserimento dei ragazzi. A queste voci si aggiunge la testimonianza di un giovane detenuto a Nisida, che racconta la propria storia, il suo amore per il calcio e il desiderio di riscatto attraverso un sogno da inseguire. Un episodio che fa entrare lo spettatore nelle carceri per mostrargli come lo sport possa offrire una possibilità, dando voce a chi cerca di cambiare il proprio domani ripartendo da un campo da calcio.

Il nuovo progetto editoriale della FIGC punta su un linguaggio universale, quello del calcio nelle sue mille sfaccettature, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie prevede dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire dal 14 gennaio), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale.

L’elenco delle puntate di ‘Speak Out! Il calcio racconta’

14 gennaio - episodio 1: Futuro in Campo – Luca Zingaretti ed Eugenia Carfora

21 gennaio - episodio 2: Non mi fermo. Sport e diabete – Massimo Ambrosini e Alice Degradi

28 gennaio - episodio 3: Roba da matti – Santo Rullo e Volfango De Biasi

4 febbraio - episodio 4: Bullo, ti scrivo – Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato

11 febbraio - episodio 5: Una squadra, un quartiere – Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni

20 febbraio - episodio 6: Yes, we can – Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi

25 febbraio - episodio 7: Oltre le barriere – Gianluca Guida e Romolo Cimini

4 marzo - episodio 8: La storia siamo noi – Matteo Marani e Silvia Marrara

11 marzo - episodio 9: Rinascite – Roberta Beolchi e Andrea Carnevale

18 marzo - episodio 10: Oltre il silenzio – Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti