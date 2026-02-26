Ronaldo inarrestabile anche fuori dal campo, nuovo investimento in Spagna: ecco cosa ha comprato

L’operazione con SMC Group e la strategia del club

L’ingresso di Ronaldo nell’azionariato si inserisce nel piano di espansione promosso dal presidente Mohamed Al Khereiji attraverso il suo conglomerato, SMC Group. L’accordo consolida la dimensione internazionale del progetto Almería, rafforzandone visibilità e ambizioni. Il club andaluso, attualmente in piena corsa per la promozione, punta a strutturarsi ulteriormente sotto il profilo sportivo e commerciale. L’arrivo del campione portoghese viene considerato un valore aggiunto sia in termini di immagine sia di competenze calcistiche. "Siamo molto lieti che Cristiano abbia scelto il nostro club per investire - afferma Mohamed Al Khereiji, presidente dell'Almeria - è considerato il miglior giocatore della storia, conosce molto bene il calcio spagnolo e comprende il potenziale di ciò che stiamo costruendo qui, sia per quanto riguarda la prima squadra che il settore giovanile". Le parole del numero uno del club sottolineano la fiducia nella sinergia tra proprietà e nuovo socio. L’obiettivo è accompagnare la crescita sportiva con una solida strategia industriale. L’operazione rafforza così la credibilità del progetto a livello globale.

Le ambizioni imprenditoriali di Ronaldo

Per Ronaldo, questa acquisizione rappresenta molto più di un semplice investimento finanziario. È un tassello chiave nella costruzione della sua seconda carriera, quella da imprenditore nel mondo del calcio. "Da tempo ho l'ambizione di dare il mio contributo al calcio anche oltre il campo. L'Almería è un club spagnolo con solide basi e un chiaro potenziale di crescita. Voglio lavorare con la squadra che lo guida per supportare il club nella sua nuova fase di crescita", ha dichiarato Cristiano Ronaldo. Parole che evidenziano la volontà di incidere in modo concreto nello sviluppo della società. L’ex stella di Real Madrid, Juve e Manchester United punta a mettere a disposizione esperienza e visione internazionale. La scelta dell’Almería non è casuale, ma legata a un progetto ritenuto sostenibile e ambizioso. Con questo passo, il portoghese consolida la sua presenza nel panorama calcistico anche in veste dirigenziale.