Dal cinema ai palleggi in campo, la sexy attrice sorprende tutti: avete capito chi è?

Sorpresa nel postpartita

L'attrice Sydney Sweeney era presente allo stadio per l'incontro e al fischio finale è apparsa sul terreno di gioco. Le telecamere non hanno indugiato ad inquadrarla e la star statunitense ha sorpreso tutti mostrando tanto talento con il pallone tra i piedi. Palleggi, controlli di suola e passaggi, Sydney si è presa la scena in compagnia della mascotte dei leoni lusitani. Impazziti i social con tanti commenti sul video circolato rapidamente in rete: "Meglio di tanti professionisti", "Che controllo elegante". Sydney Sweeney ha sorpreso e conquistato tutti, ora si attende di vederla in campo per una partita vera e propria.