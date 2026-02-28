Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dal cinema ai palleggi in campo, la sexy attrice sorprende tutti: avete capito chi è?

Il video sul terreno di gioco dopo Sporting Lisbona-Estoril Praia fa impazzire i tifosi: impossibile non riconoscerla
2 min
Dal cinema ai palleggi in campo, la sexy attrice sorprende tutti: avete capito chi è?

Tutto facile per lo Sporting Lisbona che con un netto 3-0 supera l'Estoril Praia nel match del campionato portoghese. Ad illuminare lo stadio José Alvalade però non sono solo i ragazzi di Rui Borges, sugli spalti una tifosa d'eccezione che a fine partita ha voluto mettere in mostra tutto il suo talento decidendo di scendere in campo. Di chi si tratta? Impossibile non riconoscerla seppur nascosta sotto il suo cappello.

Sorpresa nel postpartita

L'attrice Sydney Sweeney era presente allo stadio per l'incontro e al fischio finale è apparsa sul terreno di gioco. Le telecamere non hanno indugiato ad inquadrarla e la star statunitense ha sorpreso tutti mostrando tanto talento con il pallone tra i piedi. Palleggi, controlli di suola e passaggi, Sydney si è presa la scena in compagnia della mascotte dei leoni lusitani. Impazziti i social con tanti commenti sul video circolato rapidamente in rete: "Meglio di tanti professionisti", "Che controllo elegante". Sydney Sweeney ha sorpreso e conquistato tutti, ora si attende di vederla in campo per una partita vera e propria.

 

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS