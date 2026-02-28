Dal cinema ai palleggi in campo, la sexy attrice sorprende tutti: avete capito chi è?

Tutto facile per lo Sporting Lisbona che con un netto 3-0 supera l'Estoril Praia nel match del campionato portoghese. Ad illuminare lo stadio José Alvalade però non sono solo i ragazzi di Rui Borges, sugli spalti una tifosa d'eccezione che a fine partita ha voluto mettere in mostra tutto il suo talento decidendo di scendere in campo. Di chi si tratta? Impossibile non riconoscerla seppur nascosta sotto il suo cappello.
Sorpresa nel postpartita
L'attrice Sydney Sweeney era presente allo stadio per l'incontro e al fischio finale è apparsa sul terreno di gioco. Le telecamere non hanno indugiato ad inquadrarla e la star statunitense ha sorpreso tutti mostrando tanto talento con il pallone tra i piedi. Palleggi, controlli di suola e passaggi, Sydney si è presa la scena in compagnia della mascotte dei leoni lusitani. Impazziti i social con tanti commenti sul video circolato rapidamente in rete: "Meglio di tanti professionisti", "Che controllo elegante". Sydney Sweeney ha sorpreso e conquistato tutti, ora si attende di vederla in campo per una partita vera e propria.