"Tre missili sulle nostre teste, siamo terrorizzati": il racconto shock dell'ex Inter bloccato a Dubai

Momenti difficili, di paura, per il calciatore in vacanza negli Emirati con la famiglia
3 min
D'AmbrosioDubai
"Tre missili sulle nostre teste, siamo terrorizzati": il racconto shock dell'ex Inter bloccato a Dubai © ANSA

Il calcio, in certi momenti, passa inevitabilmente in secondo piano. Le tensioni internazionali e l’escalation militare in Medio Oriente stanno generando forte preoccupazione anche tra i civili presenti nell’area del Golfo. Le notizie che arrivano parlano di allarmi, sistemi di difesa attivati e stati d’emergenza proclamati in diversi Paesi. Tra chi sta vivendo ore di grande apprensione c’è anche Danilo D’Ambrosio, ex difensore dell’Inter, che si trova a Dubai con la famiglia. Il calciatore ha voluto rassicurare tutti attraverso una storia pubblicata sui social. Un messaggio diretto e toccante che racconta la paura vissuta nelle ultime ore.

D'Ambrosio, paura a Dubai: il messaggio

"Ragazzi stiamo tutti bene. Terrorizzati ma bene. Ieri purtroppo hanno abbattuto tre missili sulle nostre teste mentre eravamo in spiaggia. Cadevano detriti e le persone impanicate piangevano e urlavano. Così anche i nostri bambini. Siamo scappati a casa di un amico ed abbiamo trascorso la nottata in un sottoscala tra allarmi e scoppi continui. ASPETTIAMO SOLO CHE CI RIPORTINO A CASA!!!!!". Parole forti, che descrivono attimi di puro panico e la necessità di mettersi al riparo in fretta.

La scena raccontata dall’ex nerazzurro è quella di una vacanza trasformata improvvisamente in incubo, tra sirene, esplosioni e la paura per l’incolumità dei propri figli. Il messaggio si chiude con un grido che è insieme sollievo e speranza: il desiderio di tornare presto in Italia. In situazioni come queste, il calcio smette di essere notizia e lascia spazio alla dimensione umana, alla fragilità e al bisogno di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

