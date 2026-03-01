"Tre missili sulle nostre teste, siamo terrorizzati": il racconto shock dell'ex Inter bloccato a Dubai

"Ragazzi stiamo tutti bene. Terrorizzati ma bene. Ieri purtroppo hanno abbattuto tre missili sulle nostre teste mentre eravamo in spiaggia. Cadevano detriti e le persone impanicate piangevano e urlavano. Così anche i nostri bambini. Siamo scappati a casa di un amico ed abbiamo trascorso la nottata in un sottoscala tra allarmi e scoppi continui. ASPETTIAMO SOLO CHE CI RIPORTINO A CASA!!!!!". Parole forti, che descrivono attimi di puro panico e la necessità di mettersi al riparo in fretta.

La scena raccontata dall’ex nerazzurro è quella di una vacanza trasformata improvvisamente in incubo, tra sirene, esplosioni e la paura per l’incolumità dei propri figli. Il messaggio si chiude con un grido che è insieme sollievo e speranza: il desiderio di tornare presto in Italia. In situazioni come queste, il calcio smette di essere notizia e lascia spazio alla dimensione umana, alla fragilità e al bisogno di sicurezza.