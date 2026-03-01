Rino Marchesi, addio all'allenatore di Maradona al Napoli e di Platini alla Juve

È morto oggi, all'età di 88 anni, l'ex calciatore ed allenatore Rino Marchesi. Nato a San Giuliano milanese, ma fiorentino di adozione, Marchesi mosse i primi passi nel Lodi, poi a 18 anni l'approdo nell'Atalanta dove disputò tre stagioni, venendo impiegato sia come centrocampista che come difensore. Passato alla Fiorentina nel 1960-61, fu subito protagonista dell'annata in cui i gigliati trionfarono in Coppa Italia e Coppa delle Coppe. In viola si fermò per sei anni, portando a casa un'altra Coppa Italia nel 1965-66, pur non scendendo mai in campo, e una Mitropa Cup. Dopo altri cinque anni su buoni livelli alla Lazio fra il 1966 ed il 1971, appese le scarpe al chiodo al Prato in serie C.