Rino Marchesi, addio all'allenatore di Maradona al Napoli e di Platini alla Juve

Nato a San Giuliano milanese nel 1937, vestì le maglie di Atalanta, Fiorentina e Lazio e allenò, oltre ad azzurri e bianconeri, anche l'Inter
2 min
Rino Marchesi, addio all'allenatore di Maradona al Napoli e di Platini alla Juve

È morto oggi, all'età di 88 anni, l'ex calciatore ed allenatore Rino Marchesi. Nato a San Giuliano milanese, ma fiorentino di adozione, Marchesi mosse i primi passi nel Lodi, poi a 18 anni l'approdo nell'Atalanta dove disputò tre stagioni, venendo impiegato sia come centrocampista che come difensore. Passato alla Fiorentina nel 1960-61, fu subito protagonista dell'annata in cui i gigliati trionfarono in Coppa Italia e Coppa delle Coppe. In viola si fermò per sei anni, portando a casa un'altra Coppa Italia nel 1965-66, pur non scendendo mai in campo, e una Mitropa Cup. Dopo altri cinque anni su buoni livelli alla Lazio fra il 1966 ed il 1971, appese le scarpe al chiodo al Prato in serie C. 

La carriera da allenatore

Lunga e prestigiosa la carriera di Marchesi come allenatore, con svolta nel 1980 al Napoli, in un'escalation che lo vide guidare, dopo i partenopei, anche Inter, ancora Napoli - dove allenò il primo Maradona italiano - Como e Juventus, in quella che fu l'ultima stagione di Michel Platini. Una retrocessione con il Lecce nel 1993 chiuse la sua carriera da tecnico. "Purtroppo ci lascia oggi uno dei grandi Leoni di Ibrox, protagonista assoluto nella storia viola. Condoglianze sentite ai familiari a cui va il nostro abbraccio di cuore!", scrive sul proprio profilo Facebook l'associazione Museo Fiorentina.

 

 

