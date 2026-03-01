D'Ambrosio, paura a Dubai per l'ex Inter: "Missili e boati, vogliamo tornare a casa"

"Ragazzi stiamo tutti bene, terrorizzati ma stiamo bene": tra i tanti italiani rimasti bloccati a Dubai c'è anche Danilo D'Ambrosio, ex calciatore con 6 presenze in Nazionale e tanti anni passati in club importanti a partire dall'Inter con cui ha giocato per 10 stagioni prima di chiudere la sua carriera l'anno scorso al Monza. D'Ambrosio, nato a Napoli ma rimasto a vivere in Lombardia anche dopo il suo ritiro, si trova a Dubai con la moglie e i due figli piccoli e "ieri - scrive in un post su Instagram - purtroppo hanno abbattuto tre missili sulle nostre teste mentre eravamo in spiaggia. Cadevano detriti e le persone impanicate piangevano e urlavano. Così anche i nostri bambini. Siamo scappati a casa di un amico e abbiamo trascorso la nottata in un sottoscala tra allarmi e scoppi continui. Aspettiamo solo che ci riportino a casa!!!", conclude l'ex difensore 37enne, che ha giocato anche con Salernitana, Fiorentina e Torino e ora commenta il campionato di calcio su Radiotv Serie A.