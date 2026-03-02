Spagna-Argentina, il Qatar annuncia lo stop per la guerra: la Finalissima può saltare© .

La Qatar Football Association (QFA) ha sospeso tutti i tornei in programma nel Paese a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani contro l'Iran e dei raid missilistici di rappresaglia nella Penisola Arabica. La Finalissima 2026, che si sarebbe dovuta tenere in Qatar il 27 marzo, è quindi a rischio. La partita tra la Spagna, campione d'Europa in carica, e l'Argentina, vincitrice dell'ultima Coppa America, avrebbe dovuto riunire stelle del calibro di Lamine Yamal e Lionel Messi allo Stadio Lusail di Doha.
Decisione finale spetta alla Uefa e alla Conmebol
"Le nuove date per la ripresa delle competizioni saranno annunciate in seguito", ha dichiarato la QFA in un comunicato stampa pubblicato ieri, domenica. La decisione finale sull'opportunità o meno di rinviare la partita spetta alla Uefa e alla Conmebol, gli organizzatori dell'evento. Da sabato, quando Stati Uniti e Israele hanno lanciato attacchi aerei contro l'Iran per indebolirne le capacità militari, i Paesi del Medio Oriente sono in stato di massima allerta. Per rappresaglia, l'Iran ha attaccato obiettivi americani nella regione, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, l'Arabia Saudita e il Qatar.