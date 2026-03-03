“Spalletti il più forte, di notte mi chiuse a Trigoria. Io meglio di Pogba. Juve? Lo vedevano tutti”

Radja Nainggolan è tornato a parlare della sua carriera e lo ha fatto al portale sportium.fun. L'ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari ha ripercosso le tappe della sua avventura soffermandosi sulle figure che più lo hanno aiutato, tra queste ovviamente l'attuale allenatore della Juventus Luciano Spalletti. Il belga, oggi in Challenger Pro League con i colori del Patro Eisden Maasmechelen, ha raccontato un aneddoto della sua esperienza con Spalletti ai tempi della Roma: "Il mister mi ha chiuso a Trigoria di notte. Non mi ricordo esattamente il motivo, forse una partita importante o una punizione. Mi disse: "Adesso tu questa settimana dormi qui perché non voglio che esci". Lui dormiva nella camera accanto e ogni sera, fino alle dieci e mezza, veniva a controllare che fossi in camera perché aveva paura che scappassi. Poi però ho giocato male, era meglio lasciarmi libero. Dicevano che se non bevevo e non fumavo potevo giocare al Real, ma senza il mio stile vita non avrei avuto la mia felicità e non avrei reso come ho reso. Avevamo una sintonia bellissima. È stato l'allenatore più forte che ho avuto in carriera. La sua visione di calcio era scritta sulla mia pelle. Come persona è molto particolare, ma quando ti vuole bene, ti vuole bene. Quando senti la sua fiducia, capisci che persona è, però non è uno che accetta facilmente tutti quanti. Costruisce certi tipi di rapporti con un paio di giocatori e quando fai parte di questi senti cosa ti può dare. Io con lui ho avuto questo rapporto".
La rivalità con la Juventus
Nella sua lunga esperienza in Serie A la Juventus è stata una delle rivali più importanti sia con la Roma che con l'Inter. Nainggolan ricorda così le sfide contro i bianconeri: "A me piaceva Football Manager e io non prendevo mai la squadra più forte. Quando una società come la Roma vince lo Scudetto sarà festa per vent'anni, mentre alla Juve lo devi vincere ogni anno. È diverso come sentimento. E poi c'è il discorso arbitri. L'ho provato sulla mia pelle. Quando hanno inaugurato la Juventus Stadium, col Cagliari ci ho giocato e ricordo una partita che pareggiammo 1-1 con un rigore inesistente a favore della Juve. Poi arrivo alla Roma: prima partita allo Juventus Stadium, perdiamo 3-2 con due rigori fuori area, e c'è stata la stessa storia con la Roma. Lo hanno visto tutti, è la verità solo che non tutti riescono a dirlo. Ed è da lì che mi nasce questa sensazione".
Sul Var: "Tornare come una volta"
Il giocatore belga taglia corto quando si parla del Var: "Penso che il calcio deve essere come una volta. Se si fanno gli errori anche con il Var allora è giusto toglierlo e far sbagliare gli arbitri normalmente. Il vero calcio è un altro, non è questo. Il calcio è uno sport di contatto. Non c'è più furbizia. Il Var ha cambiato e sta limitando il calcio".
"Monchi? Voleva fare il finto amico"
Nel marzo del 2017 Monchi divenne direttore sportivo della Roma la quale, la stagione successiva, torna a giocarsi una semifinale di Champions League. L'avventura dell'ex Siviglia però non durò molto con la risoluzione contrattuale a marzo 2019 e il ritorno in Spagna. Erano gli ultimi anni in giallorosso per Nainggolan (approdò all'Inter nell'estate 2018) e ricorda così il ds spagnolo: "Come uomo sono uno che deve stare bene con sé stesso tutti i giorni. Non ho mai avuto problemi a dire quello che penso. Potevo rimanere ma poi è arrivato il direttore Monchi, che voleva fare la sua squadra, perché il genio di Siviglia pensava di poter costruire in Italia una squadra come voleva lui. Voleva vendere tutti i giocatori di Sabatini. Quando l'ho saputo gli ho detto che avrei deciso io dove andare. Sarei potuto rimanere ma gli ho detto che non sarei riuscito a salutarlo tutti i giorni, voleva fare il finto amico. Sento ancora tanto affetto dai tifosi della Roma. L'Inter era una squadra dove ho sempre voluto giocare. Quando mi hanno chiesto se fossi contento di essere all'Inter ho risposto che ero più triste di essere andato via dalla Roma".
Sui colleghi: "Ero meglio io di Pogba"
Infine Radja parla dei suoi colleghi: "Ai miei tempi in Serie A forte come me c'erano forse solo Vidal e De Rossi. Pogba? Ero più forte di lui, ha fatto solo tre anni buoni in carriera. Io non mi sono mai infortunato gravemente. In questo momento sto ancora giocando ma sto pensando di prendere il patentino. A vedere quello che c'è in giro credo di poter fare l’allenatore. Oggi parlo con tanti del Piacenza. Parlo con Daniele Conti, lo sento spesso, lo vedo spesso. De Rossi è stato importante, Totti è stato importante. Francesco non lo vedevi mai fuori dal campo ma avevamo un bellissimo rapporto".
