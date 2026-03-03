“Spalletti il più forte, di notte mi chiuse a Trigoria. Io meglio di Pogba. Juve? Lo vedevano tutti”

Il giocatore belga taglia corto quando si parla del Var: "Penso che il calcio deve essere come una volta. Se si fanno gli errori anche con il Var allora è giusto toglierlo e far sbagliare gli arbitri normalmente. Il vero calcio è un altro, non è questo. Il calcio è uno sport di contatto. Non c'è più furbizia. Il Var ha cambiato e sta limitando il calcio".

"Monchi? Voleva fare il finto amico"

Nel marzo del 2017 Monchi divenne direttore sportivo della Roma la quale, la stagione successiva, torna a giocarsi una semifinale di Champions League. L'avventura dell'ex Siviglia però non durò molto con la risoluzione contrattuale a marzo 2019 e il ritorno in Spagna. Erano gli ultimi anni in giallorosso per Nainggolan (approdò all'Inter nell'estate 2018) e ricorda così il ds spagnolo: "Come uomo sono uno che deve stare bene con sé stesso tutti i giorni. Non ho mai avuto problemi a dire quello che penso. Potevo rimanere ma poi è arrivato il direttore Monchi, che voleva fare la sua squadra, perché il genio di Siviglia pensava di poter costruire in Italia una squadra come voleva lui. Voleva vendere tutti i giocatori di Sabatini. Quando l'ho saputo gli ho detto che avrei deciso io dove andare. Sarei potuto rimanere ma gli ho detto che non sarei riuscito a salutarlo tutti i giorni, voleva fare il finto amico. Sento ancora tanto affetto dai tifosi della Roma. L'Inter era una squadra dove ho sempre voluto giocare. Quando mi hanno chiesto se fossi contento di essere all'Inter ho risposto che ero più triste di essere andato via dalla Roma".

Sui colleghi: "Ero meglio io di Pogba"

Infine Radja parla dei suoi colleghi: "Ai miei tempi in Serie A forte come me c'erano forse solo Vidal e De Rossi. Pogba? Ero più forte di lui, ha fatto solo tre anni buoni in carriera. Io non mi sono mai infortunato gravemente. In questo momento sto ancora giocando ma sto pensando di prendere il patentino. A vedere quello che c'è in giro credo di poter fare l’allenatore. Oggi parlo con tanti del Piacenza. Parlo con Daniele Conti, lo sento spesso, lo vedo spesso. De Rossi è stato importante, Totti è stato importante. Francesco non lo vedevi mai fuori dal campo ma avevamo un bellissimo rapporto".