Online la nuova puntata di ‘Speak Out!’, protagoniste la storia e la diplomazia

La webserie della FIGC sul valore sociale del calcio, pubblicata su sostenabilia.it, si arricchisce di un nuovo contributo che ha come tema la storia del calcio italiano e l’impatto che lo sport in generale ha sulla cultura e sull’identità nazionale. Grazie al coinvolgimento di Matteo Marani, presidente della Fondazione Museo del Calcio Italiano, e Silvia Marrara, capo dell’Ufficio per la Diplomazia Sportiva della Farnesina, l’ottavo episodio di ‘Speak Out! Il calcio racconta’ approfondisce la straordinaria forza del calcio nel rappresentare l’Italia nel mondo attraverso un linguaggio efficace e diretto.

Marani descrive il Museo di Coverciano non come una semplice raccolta di trofei, ma come il custode di una memoria collettiva che rappresenta l’identità profonda del nostro Paese. Questo racconto si intreccia con l’attività di Silvia Marrara, impegnata a promuovere l’immagine e i valori dell’Italia all’estero proprio attraverso lo sport. Un esempio concreto di questa sinergia è stata la tappa alla Farnesina di ‘Sfumature d’Azzurro’, la mostra itinerante della FIGC che ha portato i cimeli del Museo in diverse sedi diplomatiche, confermando quanto la tradizione sportiva sia parte integrante della nostra cultura. L’obiettivo è mostrare come la storia della Nazionale sia un legame vivo tra l’Italia e il resto del mondo. Attraverso il Museo e i progetti di diplomazia sportiva del MAECI, lo sport diventa lo strumento per far sentire ogni italiano orgoglioso delle proprie radici e per presentare al mondo un Paese unito e ricco di valori comuni.

Il nuovo progetto editoriale della FIGC punta su un linguaggio universale, quello del calcio nelle sue mille sfaccettature, per unire diverse generazioni su temi di particolare rilevanza e di grande attualità. La serie prevede dieci puntate pubblicate sulla sua piattaforma di Sostenibilità sostenabilia.it (una a settimana, a partire dal 14 gennaio), dove i protagonisti dialogano e affrontano esperienze e progettualità, toccando le corde di tutte le principali sensibilità dell’epoca contemporanea: rispetto, inclusione, legalità, tutela della salute, educazione e riscatto sociale.

L’elenco delle puntate di ‘Speak Out! Il calcio racconta’

14 gennaio - episodio 1: Futuro in Campo – Luca Zingaretti ed Eugenia Carfora

21 gennaio - episodio 2: Non mi fermo. Sport e diabete – Massimo Ambrosini e Alice Degradi

28 gennaio - episodio 3: Roba da matti – Santo Rullo e Volfango De Biasi

4 febbraio - episodio 4: Bullo, ti scrivo – Leonardo Bonucci e Mirko Cazzato

11 febbraio - episodio 5: Una squadra, un quartiere – Massimo Vallati e Massimiliano Monnanni

20 febbraio - episodio 6: Yes, we can – Giorgio Chiellini e Iacopo Fossi

25 febbraio - episodio 7: Oltre le barriere – Gianluca Guida e Romolo Cimini

4 marzo - episodio 8: La storia siamo noi – Matteo Marani e Silvia Marrara

11 marzo - episodio 9: Rinascite – Roberta Beolchi e Andrea Carnevale

18 marzo - episodio 10: Oltre il silenzio – Vincenzo Fuoco e Rocco Briganti