Osimhen si commuove per l’emozionante coreografia dei tifosi del Galatasaray: cosa è successo

Dopo aver eliminato la Juve dalla Champions League , il Galatasaray è impegnato negli ottavi di finale contro il Liverpool . Nel pre partita, tutti gli occhi erano puntati su Victor Osimhen , questa volta non per un motivo legato al mercato. L'attaccante nigeriano, infatti, era in lacrime al momento della presentazione delle due squadre, incapace di tenere a freno l'emozione di fronte alla coreografia preparata dai tifosi della squadra turca .

Galatasaray, i tifosi dedicano la coreografia a Osimhen

"Siamo una famiglia e una famiglia è tutto", questo lo striscione dei tifosi del Galatasaray, che hanno preparato una coreografia che raffigura l'ex Napoli nelle varie fasi della sua carriera calcistica, il tutto sotto gli occhi amorevoli di sua madre, scomparsa quando aveva 3 anni. I tifosi hanno quindi voluto dare la carica al nigeriano prima di una partita importante ricordandogli come sua madre gli sia sempre accanto.

Il legame con i tifosi

Dal suo arrivo in Turchia, Osimhen ha subito legato con la tifoseria, diventando un eroe di tutto il Galatasaray. Il nigeriano in maglia gialloarancio sta vivendo una nuova giovinezza e i tifosi hanno voluto sottolineare il loro amore. Un fattore da tenere in considerazione anche in chiave mercato. L'ex Napoli è infatti nella lista dei possibili rinforzi della Juve per l'attacco, ma strapparlo al Galatasaray sarà tutt'altro che semplice.

